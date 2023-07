Sondrio, los vecinos del barrio no quieren el nuevo gimnasio de West Park

Los vecinos de Via Venusti y Via Bernina dicen no al nuevo gimnasio que la administración municipal quiere construir en West Park gracias a los fondos obtenidos en el marco del Pnrr: los ciudadanos, de hecho, consideran la estructura no solo inútil, sino también perjudicial desde un punto de vista ecológico, dado que reducen los espacios verdes disponibles para los propios ciudadanos, y sobre todo para los niños.

Para decir no a este proyecto en particular, los vecinos del barrio han lanzado una recolección de firmas y cualquier persona interesada puede firmar esta petición el jueves (13 de julio) en la papelería «Da Marina» en la avenida Bernina 11A.

«No hubo mucha comunicación sobre este proyecto para nosotros – nos explicaron los vecinos del barrio – y no nos gustó en sí. Además, no podemos entender realmente el significado del nuevo gimnasio en Via Venusti: hay edificios que no están explotados y otros que podrían ser renovados, sin Este nuevo gimnasio que «come» mucha vegetación, entre otras cosas está ubicado lejos de la escuela y más cerca de otros edificios.

En los últimos días, los vecinos se han puesto en contacto por correo electrónico con el alcalde Marco Scaramellini, quien respondió a las solicitudes de aclaración de los ciudadanos del barrio que, sin embargo, están insatisfechos con lo que les dijo el alcalde de la capital: el nuevo gimnasio no hace sentido, insistieron los ciudadanos que se oponían a la estructura, dado que Construir solo porque el dinero de Pnrr ha llegado es una opción un tanto miope para aumentar los espacios verdes, mientras que este gimnasio va exactamente en la dirección opuesta».