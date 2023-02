«Somos la Alemania nazi, no lo creía» – Corriere.it

Este definitivamente no es el caso Máximo, el marido de Olga: el hombre de 42 años que encendió los canales de noticias en su teléfono la mañana del 24 de febrero de hace un año y comenzó a llorar y golpearse la cabeza contra el refrigerador. “Nunca imaginé que nos encontraríamos en la situación de la Alemania nazi” dice Maxim, quien pide que se elimine su apellido para no causar dificultades a la empresa europea para la que trabaja en Belgrado como nómada digital.

No son refugiados y no son bienvenidos, son tolerados. Son fugitivos sin voz y sin tierra. A menudo son los perpetradores de actos de dignidad civil por los que pagan un alto precio que nadie reconocerá jamás.

Es difícil explicar la decisión de irse a su anciana madre. El padre de Olga era capitán de submarino, ella pasó cinco años de su vida bajo el agua y su madre era ingeniera nuclear. Olga creció en una base naval cerca del Círculo Polar Ártico, antes de que la perestroika y el fin de la Unión Soviética restablecieran todo y redujeran a la familia a la pobreza. Tal vez por eso Su madre está hoy con Putin., a la guerra, para restaurar el imperio. «Es imposible hablar con ella de estas cosas, – dice Olga, -. A veces me digo que Nacido en Rusia recibió el boleto de lotería equivocado. Pero mi madre me dijo que si vamos a Serbia estará bien, porque es un país ortodoxo”.

A falta de 34 años, Mikhail ya tiene muchos trabajos a sus espaldas. Medallista de oro en relaciones internacionales y graduado de la Universidad Estatal de Moscú, realizó un año de estudios en Shanghái. Le ofrecieron ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores. «Me negué porque no eres un ser humano allí, solo eres una herramienta de lo que es de interés nacional para ellos. Este lugar es para gente que no tiene miedo de parecer muy estúpido», resume.

Por esto en 2019, Mikhail dejó el periodismo y comenzó a lidiar con él. Financiamiento verdeincluso una posición muy alta en uno de los grandes bancos rusos Sberbank. Solo quedan unas pocas semanas para la agresión de Ucrania. “Les expliqué a todos que Putin nunca atacaría, porque analicé factores racionales”, dice Mikhail. Pero la razón de esta guerra es solo que Putin y su círculo representan una forma de vida y una forma de pensar moribunda. Quieren volver a los años setenta. Saben que cuando se hayan ido físicamente, no quedará nada de este mundo: por eso quieren detener el tiempo y regresar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero no estoy listo para vivir en un país donde el presidente me ve como un activo para ser arrojado a la picadora de carne de Donbass”.

En cambio, Mikhail entró en el periódico. Kommersant En 2015, recibió el encargo de escribir sobre Asia. Sigue al Ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov en sus viajes a China, experimentando la erosión gradual de sus espacios de libertad día a día. “Pude criticar cortésmente algo del ministro”, recuerda. Pero sabía que si lo hacía más a menudo, viajaría cada vez menos con él. La creciente presión sobre él y el periódico está aumentando, pero él persiste. Nadie le prohibió escribir nada, admite Michael, pero Poco a poco se encontró más y más aislado. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿a?????????????????????????? Poco a poco hacia abajo, hasta que ya nadie atendía mis llamadas. El principal problema, dice, no fue la censura, sino la privación económica. «Aprendimos en el periódico que el gobierno controla el mundo de los negocios y ordenará a las grandes empresas que no compren anuncios en Kommersant si vamos demasiado lejos».

Iván: «Me quedaré en el extranjero toda mi vida, Rusia ya está derrotada»

En cambio, Iván, un nómada digital de 28 años, me dijo que mantuviera el misterio y usara un nombre ficticio para que el trabajo de su padre como diseñador para grandes empresas rusas no se viera afectado. Iván se había ido inmediatamente a las primeras noticias de la guerra. Luego retrocedió hasta que se despertó a las 10 del 21 de septiembre y leyó la orden de movilización en Telegram. Dos horas después llegó al aeropuerto con un billete a la ciudad rusa de Chelyabinsk, el único que pudo encontrar. Dos mil kilómetros al sur. Desde allí hay que conducir una hora hasta la frontera con Kazajstán, contratar un taxi hasta el último atasco antes de la frontera y desde allí recorrer el último tramo a pie. “Tengo suerte, porque Todavía puedo hablar de Ucrania con mis padres. »Dice encuéntrame en Cafeteria Magazine 1907, un café histórico de Belgrado convertido en lugar de encuentro hipster. Pero continúa: «estaré en el extranjero toda mi vida. Cada generación rusa en su mayor parte peleó su propia guerra El fruto de los sueños imperiales y la mala educación.. No quiero que mis hijos y nietos experimenten lo que estoy pasando”.

Para Iván, Rusia ya está «derrotada», tanto moral como históricamente, aunque la guerra se prolongue durante años. Por un lado, es inútil preguntarle a Maxim si cuenta con una derrota en Moscú que lleve a un cambio de régimen. No puede desear que Rusia sea derrotada, ni siquiera la Rusia de Putin. «No estoy listo para decir que muchos rusos en el ejército se han convertido en monstruos», dice. No puedo decir que espero que Rusia pierda. Solo espero que termine la guerra. Pero esto no es una película, no hay un final feliz, no veo un desenlace positivo ni un camino hacia la democracia”. Mikhail Korostikov es, si cabe, más pasivo. «Si tuviéramos democracia, en dos días tendremos otro Putin -subraya-. Yo también Comparto las razones de su descontento. Cegado por un sentido de superioridad, Occidente pensó en darnos una lección. Pero antes que nosotros, cometió crímenes de guerra en Irak, Libia y Yugoslavia. Esto no significa que Rusia deba cometer crímenes peores. pero Putin no hace más que utilizar el descontento de los rusos para consolidar su poderdice Michael. Cortésmente me da la mano cuando salgo de un restaurante del centro. Y vuelve a su apartamento a trabajar, sereno y tranquilo como un exiliado voluntario cuyo heroísmo quizás nadie conozca.