Solly Sorge de GF Vip / Weeps se derrumba después de la pelea entre Katia Ricciarelli, Lulu y …

A pesar del ambiente festivo, en la casa de Big Brother Vip 2021, el clima no es en absoluto festivo. Los acalorados debates de las últimas horas, particularmente entre Katia Ricciarelli y Lulu Selassie ¿Quién luego también se peleó con Soleil subida Quien defendió al cantante dejó su huella en todos. Sully Sorge, una vez que se liberó la tensión, colapsó. Sola en la veranda, se refugió en el sofá y, mientras fumaba, se dejó llevar por la desesperación.

En silencio, mientras miraba el jardín, su antiguo pretendiente de hombres y mujeres no derramó sus lágrimas. Las tensiones de las últimas horas han sacudido a todos los competidores. En particular, los Vippos que han vivido en la casa Cinecittà durante los últimos cuatro meses no temen el cansancio, que se ve agravado por el ambiente tenso de la casa dividida en dos grupos.

Soleil Sorge está llorando, lo siento Carmen Russo

también Carmen Russo No ocultó su amargura por la situación que se presentó en casa tras la crisis del gasto. “Si este es el final de una carta, dividir mi generación, eso es una excusa. Por otro lado, si hay que hacer las compras por separado, hay otras formas de hacerlo. También se puede decir que hay ocho personas que prefieren el pollo a las albóndigas «Russo explica en la habitación azul durante una conversación con Jessica Selassie.

«No me importa si no comen lo que yo hago. Lo hice con mucho gusto, pero no porque necesitaba saciarme. Si esta decisión puede contribuir a la felicidad de todos, que así sea. Después de todo, la situación fue desolado.» Haz click aquí para ver el vídeo.

