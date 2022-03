Soleil Rising bajo ataque después de Gf vip / ‘Lo que hizo terrible’, es controvertido

Gran Hermano vip 6, llueve dura acusación sobre Soleil Sorge tras ser eliminada: llega por la mañana 5

el esta fuera ahora Gran Hermano VIP 6 En acción, Sully Sorge, incluso si su presencia todavía flotaba dentro de las paredes de la casa, después Polémica web contra la realidad, fuera de juegoY ahora también estamos hablando de eso en la mañana 5, en el sonido «¡Hizo algo terrible!». El evento de discusión de Soleil es la nueva transmisión en vivo del programa de entrevistas presentado por Federica Panicucci, el 10 de marzo de 2022, con una encuesta adjunta lanzada por la página web de Facebook para coordinación: «La eliminación de Sulli por parte de Gf vip, ¿estás de acuerdo?». Mientras los usuarios se dividen entre los comentarios sociales más divergentes, fusionándose en dos facciones opuestas, entre los que apoyan el juego de la influencer, que habría entretenido a la audiencia televisiva en las buenas y en las malas, y los que la critican compitiendo en que ella se equivocó. al interpretar el papel de la «tercera molestia» entre los novios Alex Belli y Delia Duran, del estudio de televisión. patricia grobelli Sobredosis entre detractores, sobre Soleil Sorge.

Este es, aunque reconocido, el modelo idiosincrático positivo, en referencia al comportamiento que han tomado los norteamericanos en la realidad de los VIP. “Su descalificación es muy injusta… – comentó el comentarista de Matino 5, decepcionado por no llegar a la final en el Gf VIP de Solly Sorge (que respira a través de las redes sociales con los fanáticos), luego muévete a rush-. Dio tanto a pesar de que es una personalidad tan divisiva… para mí hizo algo horrible de todos modos…Miré al hombre de otra mujer… «. LosEn resumen, según el comentarista de televisión Sulei, podría haber cometido un error, este Para aceptar el progreso de un hombre ocupado O en todo caso vinculada sentimentalmente a otra mujer, en el caso mencionado, Alex Bailey, Bidela Doran está vinculada a un determinado voto matrimonial (oración). Para romper una lanza a favor de los grandes excluidos de la final vip de Gran Hermano, el otro invitado de la Mañana 5 es, María Monetque compartió un hogar con América del Norte.

lo haremos María Monet No cree que la audiencia quisiera castigar a Sully Sorge. Entonces, Sully ya se había ido de la Cámara, al final de la fiesta teleevangelista que se hizo viral contra David Silvestri, simplemente porque era menos favorecido por los espectadores que el actor, al menos en el período de tiempo limitado de la votación de la realidad. Presentación de la nueva eliminación y decreto del tercer finalista (revelado como Davide Silvestri). Mientras tanto, la web está respondiendo a mi encuesta. mañana 5 Sobre Solly Surge, entre los comentarios más mixtos. Entonces, ¿es correcta esa exclusión norteamericana de Gf vip 6? “Sí, porque es desagradable, pero ella está buscando un nuevo trabajo, así que estamos felices y ella está feliz”, Comentarios del usuario, en referencia a la supuesta participación de la modelo en The babe and nerd 2022. «Se acabaron las parejas de los de la casa», Entonces comenta un crítico. «No, no estoy de acuerdo. Tenía que seguir. Me parece que algo se hizo a propósito», «La habrían cagado porque Bárbara Dorso lo llamó La pupa e il nerso 2022»., luego lea entre otros comentarios sociales. ¿Cuál sería la verdad? Mientras tanto, La pupa e il nerd 2022 se estrena el 15 de marzo de 2022, un día después de la Final 6 VIP de Gran Hermano, el 14 de marzo. ¡Alistemonos!

