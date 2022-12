Sofia Joggia, después de romperse la mano en St. Moritz. Intentará correr las proporciones, dicen los médicos – Corriere.it

De Flavio Vanetti

La cirugía salió bien, pero el campeón de Bérgamo decidirá recién el sábado 17 de diciembre si participará en la segunda escalada libre en St. Moritz.

Una guía para recuperar otro registro, seguramente en el océano de los milagros. Sofía Jogia A pesar de las fracturas compuestas del segundo y tercer metatarsianos de la mano izquierda, Como resultado de golpear un bloque de hielo, y aquí está el nuevo: el portero no entró y luego lo tocó, sino la parte superior de su brazo. En descenso terminó segundo por detrás de Elena Cortoni. Y el Voy a intentar estar en la salida de la segunda ascensión libre de St. Moritz el sábado 17 de diciembre. La decisión se tomará poco antes de la salida, en la zona de calentamiento junto a la puerta de salida. Sofia prometió hacer todo lo posible para estar en la parrilla después de la primera carrera: ahora lo que parecía una salida llena de adrenalina tenía márgenes de valía.

Pero vamos en orden. El héroe azul en la meta inmediatamente tuvo malas sensaciones (me rompí la mano dijo enseguida; luego explicó mejor: después del golpe sentí que algo había pasado: al llegar apenas moví la mano) y con el bastón que Vizzi no desperdició tiempo para determinar las cosas que hacer. Eso es: ir a Milán (Gracias al helicóptero que Red Bull proporciona a los atletas de su equipo de atletas), para ser puesto en acción de inmediato Por Dr. Andrea Panzeriregresa a la Engadina por la noche (siempre descarado) y preséntate en la puerta de salida para el descenso n.º 2. Luego, en la puerta super-G el domingo 18.

Luego se preparó un stent para el subcampeón olímpico en colaboración con Ortholab para proteger la extremidad. Sophia regresó a St. Moritz por la noche: Como se mencionó, solo decidirá en casos extremos si participa en el segundo aterrizaje programado para las 10.30. (Concurso en el que Elena Cortone, con el objetivo de repetir el éxito de Viernes 16, inscribió a Federica Brignoni, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicole Delago, Caroline Pichler, Marta Pacino y Roberta Milesi). Sofia también emitió un breve comentario: Lo siento, no necesitábamos este desafortunado incidente. Los días de prueba fueron muy bien y estaba listo para ganar. Desafortunadamente, el contacto con un bloque de hielo antes de la tercera puerta me causó un gran dolor: comprendí que algo se había roto. Pero de cara al futuro, el sábado decidiré si compito unos minutos antes de la salida. no abrume dr. Panziri: Ahora será importante entender cómo será la noche, cómo será el dolor y cómo se sentirá por la mañana. Tiene más de un tipo de protección para usar sobre y bajo el guante por seguridad, y veremos la confirmación de su partida mañana por la mañana en función de una serie de criterios.