Smartphone elegante con cámara certificada Pantone

El Edge 50 Pro se centra claramente en dos palancas. El primero es diseño Y atención al detalle Elegancia total Lo cual -más allá de los gustos- se percibe desde la primera extracción de la caja (donde se introduce la fragancia: de memoria es la primera vez que el olfato entra en la comercialización de un producto electrónico). Motorola no abandonó los bordes curvos de la pantalla, como hicieron muchos otros fabricantes después de Apple: el Edge 50 Pro es Delgado, alargado Se sujeta bien en la mano y resalta el colorido cuero vegano en la parte posterior. lavanda . A pesar de su pantalla de 6,7 pulgadas, tiene sólo 8,19 mm de grosor y pesa apenas 186 gramos. Motorola ha trabajado muy bien en los materiales y la parte trasera ya no se siente como un plástico que quiere parecer cuero, sino que da la sensación de una textura real y natural (las únicas dudas son sobre la durabilidad de este material con el paso de los años para aquellos que quieran Mantenga el teléfono inteligente durante 36 meses o más. Estos períodos ahora son completamente inusuales). También existe una versión en negro más sobrio y una versión especial con material de nácar llamada perla de luz de luna Fue creado en colaboración con la casa de diseño italiana Mazzucchelli 1849. Vale la pena señalar que también está presente en la caja. Garantizar : No es la habitual funda transparente de 1€ que se vuelve amarilla al cabo de un par de meses, sino una bonita funda para la parte trasera (los lados quedan expuestos) y el color lavanda se consigue con el plástico transparente. También bueno Certificado IP68 Resistente al polvo y al agua.

El interés estético del producto también se puede ver en el software, que es uno de los más bellos, completos y convincentes del mundo Android. allá Hola interfaz de usuario , así pasó a llamarse la personalización gráfica de Motorola, teniendo en cuenta el reclamo “Hola Moto”, es interactiva pero a la vez muy personalizable y ni siquiera tiene exceso de aplicaciones duplicadas respecto a aplicaciones Android de otras interfaces: Imágenes de aplicaciones El ejemplo de la galería es Google Imágenes. Además, no faltan Buen material de Motorola Desde Listo para conectar el Edge 50 Pro a una pantalla externa y activar el modo de escritorio, hasta Thinkshield y Moto Secure para seguridad, hasta Gestos personales útiles (Agitar el teléfono dos veces enciende la linterna, girar la muñeca enciende la cámara, etc.) A nivel de software, el Motorola Edge 50 Pro llega con Android 14 con 3 actualizaciones garantizadas

En el nivel hardware En cambio, Motorola hizo algunos compromisos con el Pro para reducir costos, lo que no sucede con el Ultra. El dispositivo funciona con el procesador. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Generación 3 combinado con 12 GB de RAM LPDDR4X se puede ampliar mediante la función RAM Boost. Almacenamiento incorporado hasta 512GB En UFS 2.2 (este es quizás el detalle menos convincente y a veces se puede notar una ligera falta de interactividad del dispositivo). La presentación es una pintura, muy convincente, POLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 2712 x 1220 (1220p), Frecuencia de actualización de hasta 144 Hz Tecnología HDR10+ y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3. allá Batería Uno de los aspectos más positivos: 4500 mAh no es demasiado (al fin y al cabo, el teléfono es fino y ligero) pero el procesador consume muy poco (menos del 2% en modo de espera nocturno) y en el paquete hay una batería muy útil. Fuente de alimentación turbo de 125W : La carga, desde vacío hasta el 100%, se completa en 18 minutos, lo que supone un récord. La carga inalámbrica de hasta 50 W también es buena. El Edge 50 Pro es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4. La presencia de dos altavoces estéreo con sintonización Dolby Atmos completa el cuadro.

Cámaras: marca Pantone

Por un lado está el diseño, diríamos. Luego están las cámaras. En la gama Edge 50, deberías echarle un vistazo al Ultra si quieres un verdadero teléfono para fotógrafos, pero el Pro también funciona bien, aunque no es perfecto. Moto Borde 50 Pro Es el primer teléfono inteligente del mundo capaz de ofrecer colores certificados Pantonepara todos los sensores y también para visualización: El objetivo de la etiqueta Pantone Validated es cubrir toda la gama cromática del catálogo de la famosa marca y al mismo tiempo reproducir fielmente la tez en las imágenes.

El compartimento trasero consta de una uUn excelente sensor principal de 50 megapíxeles Con apertura f/1.4, estabilización óptica de imagen y píxeles de 2 µm gracias a la tecnología Quad Pixel. Las otras dos salas tienen menos rendimiento: Ultra gran angular 13 MP con enfoque automático (también usado para macros) y Telefotográfico 10 MP con buen zoom óptico 3x y estabilización OIS. La cámara frontal también es de 50 megapíxeles con una apertura de lente f/1.9. Las características incluyen modos como retrato, macro, exposición prolongada y visión nocturna.

En nuestras pruebas Las tomas diurnas son excelentes.Lleno de detalles y colores bien equilibrados. El rango dinámico sufre un poco y el HDR (que es automático, no se puede desactivar, mientras que la asistencia de IA sí se puede desactivar) puede sufrir cuando hay escenas con contrastes de luz violentos. Las fotografías nocturnas tienen resultados un poco más ambiguos: pueden ser convincentes, pero a veces la toma no cumple con las expectativas.

El zoom 3X es bueno, incluso en modo híbrido hasta 6X. Malinois es bastante amplio. Por lo general, la cámara sufre cierto retraso a la hora de disparar, y resulta extraño que el fotograma que se muestra en la vista previa no sea el que se obtiene tras procesar la toma, que siempre tiene algunos fotogramas de retraso.