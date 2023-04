Skyrim: El video muestra la recreación de Whiterun en Unreal Engine 5, con relación de aspecto y gráficos realistas

Comparte Leo Torres a video De la versión en Unreal Engine 5 de Whiterunla principal ciudad de Skyrim. El objetivo de este proyecto es crear una versión más realista y precisa de la ciudad en términos de proporciones. Puedes ver el vídeo a continuación.

usos torres Vista previa de Unreal Engine 5.2 Hace uso de tecnologías de nanitos (patrones y follaje) y lúmenes (iluminación y reflejos). Este mapa de Skyrim que creó se ejecuta a 30 fps con una NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. El artista usó plantillas de terceros y una serie de activos personalizados de estilo Blender que luego se superpusieron en Mixer. También utiliza la mayoría de las características más nuevas de Unreal Engine 5. Sin embargo, este contenido no está disponible para descargar y no parece haber planes para que esté disponible.

El vídeo se divide en dos partes: el primero es una representación cinematográfica de la zona, mientras que el segundo es un paseo en primera persona por la ciudad que carece de personajes. Como se mencionó, el único propósito de esta versión de Whiterun es mostrar cómo podría verse la ciudad de Skyrim con gráficos más modernos (quizás haciéndonos imaginar cómo podría verse The Elder Scrolls 6) y sobre todo con proporciones más realistas.

Como siempre sucede en los videojuegos, el Dimensiones de las habitaciones Y algunas cosas no son realistas. Whiterun se supone que es una gran ciudad, pero la realidad es que en Skyrim consiste en solo unas pocas casas y un par de tiendas, con un castillo menos que impresionante. La razón es siempre la misma: las dimensiones de los lugares están diseñadas ante todo para hacer que la exploración y el juego sean divertidos y también para permitir que el motor del juego gestione el área sin problemas técnicos. Whiterun como el del video es agradable de ver, pero el controlador en la mano no será interesante a menos que haya una serie de trucos de juego involucrados. Esto no quiere decir que lo que se ha hecho sea una excelente proeza técnica.

Dinos, ¿qué opinas? ¿Quien lo creo?