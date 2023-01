Skull and Bones pospuesto nuevamente, Ubisoft cancela tres juegos no anunciados – Multiplayer.it

ubisoft lo tiene Retrasado por incontables veces Calavera y huesos. Al mismo tiempo canceló el desarrollo de tres Juegos que aún no han sido anunciados. La noticia se conoció a través de un comunicado de prensa publicado por la empresa, en el que se tomó la foto del ejercicio fiscal en curso.

Estas drásticas decisiones habían sido generadas por las ventas muy negativas del período pasado, que tuvo que tomar algunas decisiones difíciles para poder Reducir costos. Atención, porque no hablamos de cuatro juegos cancelados en julio, sino de tres más. De esta manera, la empresa pretende ahorrar $200 millones.

Para Skull and Bones, Ubisoft ha hablado de un lanzamiento programado para el comienzo del año fiscal 2023-2024 y, por lo tanto, después del 31 de marzo de 2023. La fecha de lanzamiento actualmente anunciada es el 9 de marzo de 2023, lo cual no coincide con esta nueva información. Aún no hay nueva fecha de lanzamiento.

Sea como fuere, la compañía también ha anunciado que lanzará uno nuevo próximamente. etapa experimental, que te permitirá volver a jugar. «El tiempo de desarrollo adicional ya ha valido la pena y ha mejorado mucho su calidad, lo que ha sido confirmado por pruebas de juego recientes. Estamos seguros de que los jugadores quedarán gratamente sorprendidos por su desarrollo. Hemos decidido retrasar su lanzamiento para tener más tiempo». para mostrar la experiencia, ahora más refinada y equilibrada, Skulla se lanzará y Bones a principios del año fiscal 2023-2024”.

Siete juegos cancelados en el espacio de seis meses señalan un momento muy oscuro para Ubisoft. Esta no es la primera vez que la compañía ha estado en una situación desesperada. Veremos si se puede recuperar o si 2023 será otro mal año para la empresa.