Skriniar pone tenso al Inter, los nerazzurri están listos para revelar una oferta oficial: si no renueva, tendrá que aclarar | primera página

El tema relacionado con Milan Skriniar es el que actualmente preocupa a los hinchas del Inter. Cada día una cartera diferente, pasamos del optimismo al pesimismo de la mañana a la tarde, siempre a la espera de ese encuentro de las partes que sigue deslizándose. O tal vez algunas mentiras se han apoderado de eso también, desde entonces Ha habido algunas conexiones. A todos nos da mala impresión: el Inter, que se manifiesta desprovisto de poder; Pero también el futbolista, escondido durante semanas tras la espera y la expectación que genera la angustia. Sobre todo si los redactores de Francia hablan de un acuerdo alcanzado desde hace un mes entre PSG y Skriniar para el próximo junio.

¿Qué está pasando realmente detrás de estas negociaciones imprudentes? ¿Alguien no cuenta toda la historia? seguramente Skriniar ha tenido una oferta del Inter en la mano durante más de un mes, es una cifra total de alrededor de 13 millones por temporada, que es una propuesta respetable. El Inter, por su parte, sigue sin tener respuesta por parte del jugador y ahora empieza a ponerse nervioso, tanto que no podemos descartar la posibilidad de que el asunto acabe mal, poniendo todo sobre el campo. y estropeando una historia que en los últimos años parecía haberse nutrido de originalidad. ¿Otra ilusión futbolística?

Muy pronto lo sabremos, porque en Viale della Liberazione se han comido la hoja y empiezan a sospechar que las cosas pueden no tener un final feliz. un deseo. Déjenme ser claro, nadie en el Inter habla de un acuerdo entre Skriniar y el PSG, sin embargo, todos están de acuerdo. Espera tu respuesta. Pero el silencio del futbolista no ayuda y en este momento aumenta la fiesta pesimista. Por eso ahora no va a avanzar Plazo, tras la Nochevieja el Inter quiere una respuesta definitiva del jugador. Si la oferta de Skriniar es no, Inter informará la cantidad real ofrecida al jugadorPara dejar en claro que se empujó a sí misma lo más lejos posible. en ese punto Skriniar tendrá que justificar cualquier desaprobación de una base de fanáticos que lo ha elevado durante mucho tiempo al estado de capitán e ícono. Enero está cerca, como es la verdad. En París nadie lo duda, en Milán todavía lo esperan.