Skoda Superb 2024: Aquí está sin velo

No niega su pasado. – No hay revolución en las formas para los nuevos Skoda magnífico. En todo caso, una mejora con respecto a la generación anterior, con Líneas más decisivasLas distintivas nervaduras del capó convergen hacia la parrilla octogonal angular, los delgados faros LED y un nuevo logotipo. Los parachoques delantero y trasero también están más esculpidos, mientras que los faros son más delgados y también podrían contar con LED dinámicos e iluminarse para darle la bienvenida. Hay muchas soluciones para mejorar.Eficiencia aerodinámicalo que se traduce en un CD de sólo 0,23 para la versión sedán (un 10% menos que antes) y de 0,25 para el familiar (-15%): entre las medidas, un parabrisas más inclinado, dos tomas de aire y dos salidas de aire que pueden ser cerrado eléctricamente cuando no. Necesita refrigeración del motor o de los frenos, guardabarros ranurados que reducen la formación de vórtices alrededor de las ruedas delanteras y, en el caso de una camioneta, un alerón sobre la ventana trasera.

Caja 690 litros – Nuevo en Italia Skoda magnífico Solo vendra con la carroceria camioneta (El sedán está reservado para otros países). Se espera que los primeros ejemplos aparezcan en los concesionarios. junio 2024 (Sin embargo, los precios se anunciarán oficialmente en enero, pero deberían comenzar desde Unos 45.000 euros). allá Longitud Aumenta 4 cm, alcanzando 490Mientras que el ancho disminuye ligeramente: 185 cm, es decir, 1,5 menos que antes. La altura es casi idéntica, 148 cm: sólo 5 mm más. Un plus también por la capacidad de carga que puede alcanzar los 690 litros con el sofá en uso y los 1920 litros tumbado.

cabina moderna – La verdadera revolución de lo nuevo. Skoda Superb familiar Es dentro, donde encontramos Acabados más precisos y un tablero de instrumentos de alta tecnología, dominado por una pantalla táctil de 12,9 pulgadas. A continuación se muestran controles multifuncionales para gestionar el «clima», los modos de conducción y algunas funciones de infoentretenimiento. En Skoda los llaman orden inteligente Se utilizaron pequeñas pantallas redondas con un diámetro de 32 mm dentro de los tres marcadores de rueda. Dos dispositivos externos permiten regular la temperatura a cada lado del habitáculo o activar la calefacción y ventilación de los asientos: puedes cambiar de uno a otroOtra publicación Pulsando la rueda. Asimismo, la unidad central puede controlar cuatro de estos seis elementos: volumen del sistema de infoentretenimiento, velocidad del ventilador “clima”, dirección del flujo, modo de conducción, acercar/alejar el mapa del navegador o activar el modo “inteligente” de clima. control (también control de polen y polvo). Detrás del volante se encuentra un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas que, según los niveles de equipamiento, se puede integrar en el nuevo modelo. Pantalla frontal a color. Además, además de las cuatro tomas USB-C de 45 W (dos delanteras y dos traseras), que también son útiles para cargar una computadora portátil, hay una detrás del espejo retrovisor interior para alimentar la cámara del tablero.

Seguridad en el centro – En el nuevo Skoda Superb familiar Debut de varios sistemas Asistencia a la conducción, como el frenado automático al girar en las intersecciones o un sistema (basado en radar y cámara frontal) que monitorea los vehículos que se aproximan cuando salen del carril o calle lateral, y activa los frenos en caso de riesgo de accidente. Algunos sistemas llegarán más tarde, gracias a actualizaciones inalámbricas: entre ellos, la frenada inversa cuando existe riesgo de colisión con peatones. Hablando sobre seguridadEl nuevo Skoda Superb Wagon puede contar con hasta 10 airbags, incluido uno para las rodillas del conductor, uno central entre los asientos y dos laterales para los pasajeros en el sofá. También contribuye a la seguridad. Nuevos faros Matriz LED con un haz de luz un 40% más potente que en el pasado.

Muchas soluciones son simplemente inteligentes – En el idioma checo, las palabras inteligentes simplemente están relacionadas con esas palabras. Trucos inteligentes Lo que aumenta la facilidad de uso. Clásico es Sombras Oculto en las puertas del conductor y del pasajero delantero, o raspador Para hielo en la puerta del tanque. Sin embargo, ahora se fabrican con materiales reciclados, al igual que los tejidos de las tapicerías de los asientos, pero para las decoraciones más ricas de Laurin & Klement se utilizan pieles suaves tratadas con residuos del procesamiento de aceitunas. Apareciendo por primera vez entre las soluciones simplemente inteligentes,… Soporte para tableta retráctil En el reposabrazos central trasero o en bolsillos en los asientos para guardar el smartphone. practica lo nuevo Panel inalámbrico 15W Ventilado: Al evitar el sobrecalentamiento del smartphone, permite reducir los tiempos de carga. También es novedad el parasol que (bajo pedido) se abre y cierra eléctricamente junto con el portón trasero. Hablando de confort, el nuevo Skoda Superb familiar podría contar con asientos con funciones de masaje y amortiguadores de última generación controlados electrónicamente, capaces de cambiar la rigidez en las fases de compresión y liberación.

Nuevos coches híbridos, e incluso enchufables – Ya tuvimos la oportunidad de hablar de los motores durante la prueba preliminar del nuevo prototipo de motor. Skoda Superb familiar (Leyes aquí para saber mas). A los más clásicos 2.0 turbodiésel de 150 o 193 CVrenovados para mejorar la eficiencia, acompañados de otros nuevos 1.5 híbrido suave Motor de gasolina de 150 CV y ​​dos 2.0 Turbo de 204 o 265 CV. Todos están acoplados a una caja de cambios de doble embrague y siete velocidades, y las versiones más potentes la tienen Tracción 4×4. Eso sí, la tracción a las dos ruedas (delantera) y la caja de cambios DSG de seis velocidades, por el motor 1.5 adicional de 204 CV, que destaca una autonomía media declarada en modo eléctrico (más de 100 km) y por la posibilidad de cargar los 25,7 kilómetros del coche. Batería kWh también en corriente continua a 50 kW, así como en corriente alterna hasta 11 kW. Así, en 25 minutos pasarás del 10 al 80% de carga.