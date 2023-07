Skamka: «La Roma es mi casa. ¿Mourinho? Un sueño ser entrenador» – Forzaroma.info – Últimas noticias de fútbol de la Roma – Entrevistas, fotos y vídeos

impresiones? «maravilloso. Fue genial estar de vuelta en el campo y me sentí muy bien. Al comienzo del torneo estaré en mi mejor momento. Después de los problemas físicos de la temporada pasada, tengo suerte. Si estoy bien, y estoy convencido de eso, sacaré 20. Trabajo mucho y durante las vacaciones en Cerdeña hice doble entrenamiento todos los días. He visto mucho más gimnasio y parque infantil que mar o playa«.

Frattisi no quería irse al extranjero: ¿le aconsejó que siguiera en Italia? «Tenía razón al elegir al Inter que tenía el potencial para jugar en un club italiano de primer nivel. No tuve esa oportunidad, porque había menos dinero el verano pasado…. Así que soy más abierto de mente que David. Y me conformo así: La Premier League inglesa es la NBA del fútbol«.

extrañas italia «Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero si tuviera que volver a la máxima categoría no sería porque fracasé en Inglaterra, que no es el caso. Simplemente porque será una oportunidad indispensable. No, ni siquiera será un paso atrás en mi carrera: nuestra liga sigue siendo una de las mejores«.