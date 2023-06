Six Days in Fallujah debutó en el número 1 en Steam en medio de muchas críticas negativas

Tirador táctico Seis días en Faluya apareció por primera vez en vapor, alcanzando de inmediato el primer lugar en el ranking mundial de los juegos con más ingresos entre los juegos premium (por encima contiene Counter-Strike: Global Offensive y Apex Legends). Sin embargo, no faltan críticas negativas41% del total al momento de escribir (hay 509), lo que hace que el juicio de los jugadores sea solo «promedio».

causa de la sentencias Menos entusiasta lo encontramos no en la cuestión política que plantea el juego, como cabría suponer conociendo sus peripecias, sino en el hecho de que Six Days in Fallujah se publicó con escaso contenido en comparación con lo prometido. En general, los sistemas de juego gustan, pero realmente faltan muchas cosas.

Hay que decir que actualmente está allí. acceso temprano Por lo tanto, hay margen de mejora, pero está claro que muchos esperaban más, como un usuario de rana que escribió: «Probablemente será un buen juego en dieciocho meses. Actualmente es muy débil: sin campaña, sin IA amigable, sin personajes enemigos». En el área, no puede elegir el arma, el jugador no puede ser personalizado, además los movimientos son ruidosos, los controles son extraños y la interfaz de usuario parece sacada de 2007. Lo más importante, el el precio es demasiado alto. Juega Insurgency Sandstorm en modo cooperativo. No tiene contenido».

Varios otros jugadores comparten el mismo punto de vista y citan los mismos problemas, con usuarios como Char Aznable llegando a decir que debería haber sidoalfa es gratisDado el estado en el que se encuentra. Otros señalaron que faltan varias características prometidas, como elementos de paisaje destructibles y niveles habitados por civiles.

En resumen, Six Days in Fallujah parece tener potencial, pero mucha gente desaconsejaría pagar 38,99 € por él.