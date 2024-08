Sirio, 26 años, solicitante de asilo que debería haber sido expulsado: lo que sabemos sobre el atacante de Solingen

aMara Gergolet, nuestra corresponsal y la redacción de una revista extranjera

Mattarella: “Ataque cobarde. Italia está decidida a cooperar en la guerra contra el terrorismo”. Issa Al-H. había confesado el ataque, del que ISIS se atribuyó la responsabilidad. Estaba viviendo en un centro para solicitantes de asilo situado a unos 250 metros del lugar del apuñalamiento. Habak: «No estaba en la lista de islamistas peligrosos».

Aunque el fiscal federal que lleva a cabo la investigación no se pronunció sobre estos detalles, Medios alemanes informaron que Issa Al-H debería haber sido expulsado Es una pena que hasta hoy no haya habido nada. pista perdida . SPIEGEL Explica que la expulsión se justificó por el hecho de que, según los Acuerdos de Dublín, el país responsable de evaluar la solicitud de asilo del joven de 26 años es Bulgaria. Según los informes, las autoridades alemanas presentaron el año pasado una solicitud, que Bulgaria aceptó, para su traslado.

El vicecanciller alemán, Robert Habeck, dijo en una conferencia de prensa en Flensburg: “Tenemos un número de tres dígitos de personas que se consideran peligrosas en la escena islámica, y el sirio que fue arrestado a causa de la masacre de Solingen no formaba parte de ella. » En otras palabras, Existe una lista negra de extremistas y el primer sospechoso en Solingen no formaba parte de ella. Las piezas del rompecabezas comienzan a mostrar un patrón más claro, incluso si carece de comodidad para el observador. Habeck pidió mejorar las políticas de seguridad en Alemania: advirtió que ante la amenaza del terrorismo, «La policía debería estar bien equipada y se debería invertir dinero en ello».. Además, “como no estamos en la Edad Media y no tenemos que defendernos Las leyes sobre armas deben endurecerse». Finalmente, quienes cometan delitos violentos “deben ser castigados con la máxima severidad. Ninguna tolerancia hacia los terroristas».