Siria: Qué sucede tras el ataque israelí a la embajada iraní: “La venganza llegará en el momento adecuado”

El ataque israelí a la embajada iraní en Siria se considera el mayor golpe desde el asesinato de Soleimani. Pero Teherán ahora está considerando la venganza y existe el riesgo de una guerra regional. Mohammad Reza Zahedi, de 80 años, que comandaba las fuerzas Pasdaran de 4.000 efectivos comprometidas con el apoyo al régimen de Bashar al-Assad y servía de enlace con Hezbolá, murió en el ataque. Hussein Amin Allah, jefe del Estado Mayor en Siria y Líbano, y Hajj Rahimi, comandante del ala palestina, fueron asesinados con él. En la zona de Mezzeh en Damasco, los trabajadores de emergencia treparon sobre los escombros del edificio destruido mientras una bandera iraní colgaba debajo de los escombros, informó Reuters. El embajador de Teherán dijo que el ataque tuvo como objetivo un edificio consular dentro de la embajada.

«Ataque terrorista.

El Ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal al-Miqdad, que se encontraba en el lugar del incidente con el Ministro del Interior sirio, dijo: “Condenamos enérgicamente este atroz ataque terrorista que tuvo como objetivo el edificio del consulado iraní en Damasco y provocó la muerte de muchas personas inocentes. .” Israel lleva mucho tiempo atacando instalaciones militares iraníes en Siria. El ataque del lunes fue nuevo. El Estado la ha intensificado junto con la guerra contra Hamás provocada por el ataque del 7 de octubre. Según las autoridades sanitarias palestinas, más de 32.000 palestinos murieron en el ataque israelí a Gaza. el Los New York Times Dijo que cuatro funcionarios israelíes admitieron que Israel llevó a cabo el ataque.

Las preocupaciones de Washington

La misión de Irán ante las Naciones Unidas describió el ataque como una «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el principio básico de la inviolabilidad de los edificios diplomáticos y consulares». El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que Washington sigue «preocupado por cualquier cosa que pueda escalar o causar un aumento del conflicto en la región». Pero Estados Unidos no espera que el ataque afecte las conversaciones sobre la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamás. John Alterman, del grupo de expertos CSIS, dijo que el ataque probablemente refleja la creencia de Israel de que tales ataques no son peligrosos y hacen que un conflicto mayor sea menos probable, no más probable: «Están convencidos de que mientras hagan algo como esto periódicamente, sus oponentes desanimarse.»

Riesgo de escalada

Stephen Cook, analista del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, ve el peligro potencial de una escalada. “La Guardia Revolucionaria iraní puede aliviar las restricciones a sus representantes en Irak y Siria, poniendo en riesgo a las fuerzas estadounidenses una vez más. Los iraníes también podrían ordenar a Hezbollah que intensifique sus ataques contra Israel, que son cada vez más audaces y frecuentes. República Explica que Irán actualmente no puede darse el lujo de bombardear directamente objetivos israelíes porque eso conduciría a una escalada impredecible. Después del asesinato de Soleimani, el ejército iraní bombardeó bases estadounidenses en Irak durante una noche. Para la mayoría de la gente, esto parecía un movimiento de baile para dejar de lado la opinión pública. La operación terminó sin víctimas.

Venganza

Sin embargo, es posible que Teherán opte por otras medidas de represalia. Ya hoy, en la frontera con el Líbano, Hezbolá lanza ataques con misiles y granadas de mortero. Las reacciones israelíes provocaron más de 500 víctimas en seis meses, según informes de prensa. Luego está el Mar Rojo, donde los hutíes atacan a los barcos comerciales. También existe el riesgo de nuevos ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak. Actualmente, Irán dice que la venganza llegará en el momento adecuado.

