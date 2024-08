Sinner-Tiafoe en el ATP Championships de Cincinnati: Jannik domina la final 7-6 (7-4); 6-2 y gana otro Masters 1000

La nueva obra maestra de Janek

En un torneo del que nadie, empezando por él, esperaba nada. Yannick Siner Se le ocurrió otra obra maestra. Más que una simple fase de preparación para el US Open: seis días antes del inicio de la última ronda de Grand Slam de la temporada, el número uno del mundo también triunfó en Cincinnati, donde el objetivo era "sólo" tener algunos partidos bajo su mando. cinturón. Sinner, en su joven y excepcional carrera, nunca ha ganado cinco torneos en la misma temporada: Yannick cruzó la meta, gracias a una victoria por 7-6, 6-2 en una hora y 36 minutos sobre el estadounidense Frances Tiafoe, con casi la mitad. el tiempo. Una temporada por jugar (antes de Cincinnati, había triunfado en Melbourne, Rotterdam, Miami y Halle), y quién sabe qué más nos espera. Todavía no luce al 100%, Sinner, pero cuando sus piernas no están ahí, surge un manejo casi inhumano de los momentos claves de los partidos. La diferencia con los competidores, desde el segundo lugar hacia abajo, es la única que hay por el momento.

Respecto a Cincinnati 2023, cuando Sinner llegó con el estómago lleno tras la victoria en Toronto, Djokovic perdió 1.000 puntos, Alcaraz 590: Sinner consiguió 990 (tercer torneo de esta categoría, 15º título ATP de su carrera). Zverev, el único oponente que podría haberlo molestado, fue eliminado por Jannik en las semifinales después de una batalla de tres horas, lo que le dio la certeza de seguir siendo el No. 1 del mundo incluso si fue eliminado en la primera ronda en Flushing Meadows. “Ha sido una semana muy difícil, sobre todo mentalmente – fueron las primeras palabras de Sinner tras la victoria -. Estábamos cansados ​​por la semifinal de ayer, pero en los puntos más importantes logré hacerlo mejor. Esta semana hubo altibajos, cada partido tuvo algunos problemas pero siempre terminó bien. Ahora espero estar listo para Nueva York».

Sin embargo, Sinner fue el primero en tener que anular puntos de quiebre, dos en el primer juego. Luego tres aces en la ronda de servicio para liderar 3-2, en un primer set muy rápido, con Yannick concediendo un tercer punto de quiebre en el noveno juego debido a un peligroso error de derecha, que fue anulado en la ronda de servicio. Donde se alinearon tres ases más. Al final, con el 6-5, y tras un agotador intercambio de 33 tiros, el punto de break llegó para Sinner, y era punto fijo, pero Jannik no lo aprovechó respondiendo mal con un revés en un segundo. De Tiafoe. Escapado del peligro, el estadounidense lanzó un bloqueo a lo largo de la línea de derecha para llevar el set al tie-break: la ventaja se hizo en 6-4, con una gran defensa de Sinner que provocó un error de Tiafoe, la víctima. De un corte de luz que le llevó a fallar un revés también en el siguiente punto.

El apagón que también continuó al inicio del segundo set con Tiafoe Quien poco a poco se fue distanciando del partido tras darlo todo en el primer set. También sintió cierta frustración, ya que el “Gran Enemigo” -apodo que el estadounidense también lleva colgado del cuello como un colgante en su collar- perdió el servicio en el primer juego, y luego nuevamente en el quinto juego, cayendo en el tercer break. punto. Con un golpe de derecha en la línea. Para hacer aún más imposible la tarea del estadounidense, el deterioro físico no le impidió anular tres puntos de partido en el 5-1 antes de rendirse en el cuarto ante Athim, que no emitió el grito de león que se vio ante Zverev, sino que se limitó a jugando. Levantando los brazos al cielo. Y con él S también sonríe.Eamonn Vagnozzi y Darren Cahill, Quienes disfrutaron cómodamente en su palco de otra maravilla de su chico de oro.