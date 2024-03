Sinner gana el último partido contra Dimitrov en Miami y se convierte en el no. 2 en el mundo – tenis

Jannik Sinner ganó el torneo de tenis de los 1.000 puntos de Miami al derrotar en la final al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3, 6-1. Con este éxito, el joven de 22 años del Tirol del Sur se convertirá a partir del lunes en el número dos del mundo, superando al español Carlos Alcaraz. Ningún tenista italiano ha alcanzado tal posición en el ranking internacional.

video Serena Williams corona a Sinner: “Quiero tu derecha”

Escuche «Sinner, Seventh Hero» en Spreaker.

Una final sin fecha en Miami y ahora Yannick tiene a Djokovic “en el punto de mira”



Una final sin fecha, como la semifinal contra Daniil Medvedev. Jannik Sinner parece cada vez más el nuevo maestro del tenis mundial y, mientras tanto, a costa del búlgaro Grigor Dimitrov, «verdugo» en las rondas previas de Alcaraz y Zverev, también gana el torneo Masters 1000 de Miami. En la cancha dura instalada en el exterior del interior del estadio de los NFL Dolphins. El partido entre ambos bandos acabó 6-3 y 6-1, como diciendo que, prácticamente, no había partido y el playboy del tenis no pudo hacer mucho con un revés a una mano ante un rival que volvía a estar en excelente forma. De forma y con un plan de juego preciso. Y ahora Sinner, que a partir del lunes se convertirá en el número 2 del mundo (una hazaña que ningún tenista italiano había logrado antes) superando a Carlitos Alcaraz en el ranking ATP, tiene un palmarés de 22 victorias desde el inicio de 2024 y solo una derrota. , y se hace cargo del panorama de torneos desde el comienzo de la temporada: el Abierto de Australia, Rotterdam y ahora la conquista de Florida. Ahora Sinner tiene el primer lugar del ranking ocupado por Novak Djokovic, ausente de Florida. El serbio está a poco más de 1.000 puntos, pero tendrá que defender 2.315 de ellos en arcilla frente a los 585 de Sinner.

Pecaminoso, orgulloso de la forma en que manejaste las situaciones.



«Estoy orgulloso del resultado. Comencé la semana con un poco de dificultad y no tuve mucho tiempo para adaptarme a las canchas. A medida que avanzó el torneo me sentí mejor y estoy orgulloso de la forma en que Manejé las situaciones”. Así, «en el calor del momento», Jannik Sinner tras ganar el torneo Masters 1.000 de Miami al derrotar en la final al búlgaro Dimitrov. «Estoy tratando de mejorar y disfrutar el momento – dice Sinner -, no sé si será la última vez que me enfrente a esta situación. Ahora viene el barro y será diferente».

