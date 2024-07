Siner Kecmanovic y Jannik pasan a octavos de final en Wimbledon. El serbio quedó eliminado en tercera ronda por 6-1, 6-4, 6-2.

El pecador vuelve a tener el control

Gaia Picardie está distraída con Hanfmann y preocupada por Berrettini, Jannik Sinner vuelve a dominar la tercera ronda de Wimbledon Lo que confirma la tendencia que quiere crecer en el camino. El desafortunado está al otro lado de la red, en la Pista Central, que siempre está cerrada por lluvia. Uno de los muchos nietos de Djokovic, Miomir Kekmanovic, creció a la sombra del tótem. Salió asombrado del torneo y ocupó el primer lugar del mundo. También hay que agradecerle porque impidió que Yannick disputara el cuarto encuentro de esta temporada contra el rival holandés Griegspor. Algunos dolores de cabeza El Barón Rojo, sobre el papel, puede lograrlo.

Sinner salió ayer al campo con un solo objetivo en mente: Desperdiciando la menor cantidad de energía posible Con Kekmanović, un rival que conoce bien y que no tiene armas de las que preocuparse; Utilizar el partido como entrenamiento del día fue la estrategia ya adoptada en Roland Garros para poner a prueba su muslo lesionado, esta vez el green de Church Road le dio la oportunidad de responder al revés del serbio y a un saque que nunca antes fue más fuerte que su tiro. . (209 km por hora como máximo), pero la respuesta volverá a ser un arma, la misma que marcó la diferencia en cuatro sets con Berrettini el miércoles por la noche, en los octavos de final. Yannick es el competidor del mañana Más bien, saldrá de la confrontación estadounidense. shelton (#14), Rising Star (21 años) y canadiense Shapovalov (No. 121), Unborn Star (25 años), ambos zurdos.

Demasiado arriesgado, Siner le quitó cualquier tentación a Kekmanović con su broma y le regaló las migajas de su banquete tan personal (84 puntos a 56): Se perdieron cincuenta y dos servicios en el primer set (6-1), y cinco en el segundo (6-4). Por ahora, optó por relajarse en las rondas anteriores y acabó perdiendo el tercer set ante Hanfmann y Berrettini. Yannick no dudó. La única generosidad fue permitir que el serbio se adelantara en el cuarto game, y luego amplió el marcador a 3-1 tras romperle el servicio al inicio del set. En ese momento habían transcurrido 78 minutos desde el inicio del partido. Tenis unilateral, ni una gota del excepcional despliegue del derbi para los espectadores del centro, entre ellos Dustin Hoffman, que no abandonó su posición en todo el día, pero que disfrutó del desafío entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe, vencidos por el egoísmo del estadounidense y la El despiste del español mantuvo abierto el partido durante cinco sets y aproximadamente cuatro horas.

Cuando Kekmanovic encontró un trozo de… brillarEs muy tarde ahora. Sinner, que ayer sacó sabiamente y voleó precisamente con el espíritu de experiencia que le motivó, remontó el 0-30, anulando el único punto de break del serbio (gracias a una doble falta del italiano) con un centro de derecha. Cerró 6-2 en una hora y 36 minutos mientras corría en el baño. «Estoy contento con la forma en que toqué el balón», dijo. En un día ajetreado en el centro, se movió rápidamente. Jugar en este lugar especial me hace feliz. He trabajado mucho para estar en esta posición, pero todavía hay mucho por mejorar. Estoy aprendiendo a hacerme amiga de la hierba, al principio tuve muchas dificultades, Hoy me siento más cómodo».

No hay nada más que regalar, a partir de ahora, en Wimbledon que ese Con el punto medio de los octavos de final alcanzado el lunes, entrará en la segunda semana, de repente se convirtió en un torneo más. Junto a Yannick, el guapo Dimitrov, el Alcaraz de luces y sombras, el probado en Reinas Paul, y los otros Azzurri tendrán que ganar hoy para pasar a la siguiente ronda: Musetti con la carne argentina Comisana y Fognini Se ha visto interrumpido por la lluvia mientras circulaba con Bautista Agut. El veterano tiene la oportunidad de aportar sus 37 años de experiencia a los octavos de final de un torneo que nunca le gustó. (Su deseo de terminar bajo un bombardeo, en 2019, le costó una multa de 3.000 dólares). Ya existe, con toda razón, jazmín paolini, Quien, al derrotar a la ex reina del slam Andreescu, confirma la larga duración de la mejor temporada de su vida. El finalista en París, el primer italiano de la historia en alcanzar la cuarta ronda en los tres primeros torneos de Slam del año, Gus también está intentando conseguir marihuana. «Me estoy divirtiendo», dice. Está ubicado en el departamento de pintura regentado por Keys, Navarro y Gauff. Jasmine contra América, todo es posible.