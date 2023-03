Sin certeza uno no puede exagerar de esta manera

Tener certeza sobre el caso de Rabiot, más o menos, significa estar cegado por el apoyo o el interés. Ten en cuenta que cualquier opinión es legítima, pero ante la duda se debe formular con más cautela y mucho menos histeria. Al comprender los requisitos del guión que, a su vez, todos deben cumplir, uno puede tomar todo un poco más bajo. Pero desafortunadamente estamos atrapados en una historia dominada por la exageración: no se permiten matices, no hay lógica, solo oraciones finales. Esta barbarie progresista del diálogo no se contenta con la brutalidad del debate, sino que elimina la confrontación que, en lugar de producir una síntesis de dos posiciones o al menos considerar la posición de las otras, se reduce a un intercambio de insultos y acusaciones.