«Sin censura, elección corporativa»- Corriere.it

a Equipo editorial de entretenimiento

Como predijo TvBlog, Ray rechazó la idea de Vagnani de invitar a Fedez (todavía está en el hospital con una úlcera). Viale Mazzini: “No al alojamiento pagado para huéspedes” pero detrás de la negativa, la actuación en San Remo y los desacuerdos sobre el concierto del 1 de mayo de 2021

Fedez No será invitado en la nueva edición de «Monstruos». Como predijo TvBlog, Ray No dio su consentimiento Por su participación en el programa. Francesca Fagnani. Fue la propia periodista, tras las imprudentes filtraciones, quien confirmó el veto, a través de sus historias de Instagram: “Lo único que importa ahora es que Federico esté bien. Solo aclarando. Respecto a las novedades sobre la participación de Fedez en «Belve», Es cierto que la gestión de la opinión No lo consideré apropiado. No estoy de acuerdo con esta decisión. Y «Belve» nunca le ha quitado la voz a nadie. “Tal vez esto no termine así”, escribió Vagnani. Unas horas más tarde, fuentes de Rai intentaron atribuir la negativa a la presencia de Fidesz a una simple «elección de empresa», sin intención alguna de censura. “En el caso de Belfi, se trata de un programa de entretenimiento y no de una emisión periodística. La decisión de la empresa de no aprobar Participación pagada de Fedez No tiene nada que ver con la política, a la que no le importó en absoluto el tema más que explotarlo, después de publicar la entrada del blog de Vagnani. Así que no hay supervisión, sólo una elección hecha por la empresa”. READ ¿Tommaso Trussardi enamorado de nuevo? Ex Michele Hunziker Sin embargo, este intento se produce después de que ya haya estallado una controversia política generalizada: los partidos de la oposición acusan a la mayoría gobernante de querer «silenciar» las voces no alineadas.

No hay conexión entre la decisión y la salud de Fidesz Por lo tanto, la decisión no se debe a las actuales condiciones de salud del cantante y juez de “Factor X”, quien actualmente se encuentra hospitalizado tras sufrir una hemorragia interna producto de una úlcera anastomótica, sino más bien Relaciones tormentosas con Viale Mazzini. Más precisamente, el servicio público Nate parece estar vinculado a los acontecimientos de la ceremonia del 1 de mayo de 2021, cuando El rapero presentó una demanda contra el director de Rai3, Franco Di Mare, quien lo acusó de «manipular» la grabación de una llamada telefónica.Afirmar que fue objeto de un intento de Ray de censurar su discurso antihomofóbico. Detrás de la Decisión de opinión El caso San Remo 2023, en particular, probablemente también tendrá un peso significativo. Besarte (y simular el coito) con Rosa Chemical Y el estilo libre del cantante milanés contra dos defensores de Fratelli d’Italia (Subsecretario Galeazzo BignamiCuya foto fue rota por Fidesz con uniforme nazi y el Ministro de la Familia, Eugenia Rossellaatacó el tema del aborto) en la segunda noche, una actuación que obligó al entonces director de entretenimiento del horario de máxima audiencia Stefano Colletta se distancia En nombre de la televisión pública. malestar Por tanto, lo ocurrido en los últimos días habría «eliminado el problema» de la posible aparición del rapero en el programa Rai2, al menos por el momento. READ Massimo Ranieri, defínalo como un hijo: este es él | Es muy famoso - el demócrata

Invitación el pasado mes de febrero La invitación de Vagnani a Fedez Llegó el pasado mes de febrero, cuando el rapero estaba ocupado con el Festival de San Remo. En ese tiempo, musgo salvajeel podcast del cantante y su (ex) amigo. Luis Ventacreador de contenidos y YouTuber (que abandonó el proyecto en marzo de este año), se «trasladó» a Riviera, donde se retransmitió durante el concurso de canto a las 18.45 horas en Rai2 y a partir de las 19.00 horas en RaiPlay. entre los invitados Allí también pasó en el estudio. Francesca Fagnani. Fedez le preguntó a la periodista y presentadora a quién quería entrevistar. “Lo eres, pero en realidad nunca me dijiste que no”, respondió Vagnani. Me dijiste: «Veamos». “Cuando vayas a Bellevue”, respondió Fedez, “ No puedes salir bien de esto.». Luego un giro: Fedez lo hizo retrocediendo Aprobación Involucrado Digamos.

El beso con Rosa Chemical y la crisis con Chiara Ferragni Sólo durante el último San Remo Fedez fue así. En el centro de la controversia a Un beso intercambiado con la colega Rosa Chemical En el Teatro Ariston la última noche del festival. El beso que lo provocó Crisis profunda Con Chiara Ferragne, que ambos explican detalladamente en el episodio detrás de escena “The Ferragnez: Sanremo Special”, disponible en Prime Video.

No solo. En vivo desde el crucero Costa Esmeralda, Fedez atacó duramente a dos políticos italianos, el viceministro de Infraestructuras Galeazzo Bignamique tiene Mostró (y rompió) una foto con uniforme nazi. Durante una ceremonia en 2005, la ministra de Familia, Maternidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Rossella, citó en su estilo libre las siguientes líneas: “Lamentablemente el aborto es un derecho. Yo no dije eso, dijo un ministro. A veces también escupo tonterías a los cuatro vientos, pero no lo hago a costa de los contribuyentes.» El cantante se refería a las palabras del ministro, invitado al programa. «Hoy es otro día». Durante la entrevista, la locutora Serena Bortoni preguntó a Rocella: “¿El aborto es parte de la libertad de las mujeres?” la respuesta: «Lamentablemente sí, lamentablemente sí, esto no es algo bueno.. No lo consideraba algo bueno ni siquiera cuando luchaba por la ley. 194 Buena ley, ley muy equilibrada. Pero las mujeres no están contentas con abortar. Hoy este parece ser el derecho más alto de las mujeres. Esta es una ruta de escape y definitivamente algo que garantiza la libertad frente a una maternidad no deseada. «El último escape de la maternidad no deseada». READ ¿Por qué Manuel Portozzo se está perdiendo el GF Vip? "Tengo Covid" / "Estoy bien pero..."