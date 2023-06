«Simplemente cuentan cuentos de hadas, quieren aprobación» – Corriere.it

A Vasco no le gustan los cuentos de hadas. Especialmente los relacionados con la política. Lo dice claro en la gira que arranca esta noche en el Stadio Bologna y contará con 450.000 espectadores a lo largo de 11 fechas. Durante el estribillo «T’immagini», el que hace el «favole favole favole», en los ensayos y en la fecha cero de Rimini en los últimos días, deslizó los nombres de Meloni, Salvini y Berlusconi. Y luego, en aras de nivelar el campo de juego, también agregó «Comunistas» y «Sinc Steel». El violinista explicó sus pensamientos tras bambalinas en Bolonia: «Rechazo a todos menos a la panela, pero lamentablemente ya no está. Se escuchan discursos maravillosos que, después de todo, son sólo discursos, pero yo no escucho decisiones sobre cuestiones reales. No me importa distinguir entre derecha e izquierda. Mierda… El punto aquí es que los políticos no sirven a los intereses de este país sino al interés propio para obtener votos y decir mierda para obtener votos”.