SIMONE DI PASQUALE, ÚLTIMO BAILE Y DESPEDIDA DE MILLY CARLUCCI / «Sólo un adiós»

a Domingo enHoy vimos el ultimo baile Simone de PasqualeEl bailarín profesional y la cara histórica del espectáculo Bailando con las estrellasHa existido desde la primera versión. Mara Venere Sin embargo, inmediatamente declaró: «Es solo una despedida porque volverá con Mielle en su próximo programa». Junto a Sarah de VeraEntonces, Simon también lo veremos pronto nuevamente en Rai1.

BIANCA GASCOIGNE Y SIMONE DI PASQUALE, BAILAN CON LAS ESTRELLAS / IMPRESIONANTES SEGUNDOS!

Fue Simon quien luego agregó: «16 años es realmente una parte de la vida que he compartido con todos ellos, no es solo una coreografía, es un entretejido de la vida, y durante los 16 años han sido muchas cosas». Entonces el bailarín reveló que sufrió mucho: “Tuve una semana devastadora porque no es una decisión que te haga feliz”, explicó, y también reveló una pequeña anécdota: “La señora del bar se enojó y me preguntó dónde estaba. ¡Iba!». La suerte de Mara Vinier no podía faltar antes de verlo en el equipo Il Cantante Mascherato. (Actualizado por Emanuela Longo)

María, novia de Simone de Pasquale / enamorada después de muchos años, y ahora están soñando ..

El último baile de Simon de Pasquale

buenas tardes también Simón de Pasquale, Lo que confirma la decisión de retirarse del escenario. Profesor Bailando con las estrellas Se despide de un programa al que está tan apegado y que le ha permitido apreciar plenamente. «Es una persona muy inclusiva, siempre ha sido el que consuela a la persona con la que bailaba. Pero esto no es el final, es un cambio de vida», dijeron las conmovedoras palabras de Fabio Canino, molesto por la elección de Simón.

La que no se detiene es la presentadora Millie Carlucci, que llora mientras reflexiona sobre el tiempo que pasé con Simone sobre la larga experiencia de Dancing with the Stars: «Simon siempre ha estado ahí y ha sido un mentor. Es único, como le dije a Sarah de Vaira, estará con nosotros en El cantante enmascarado porque los amigos son para siempre «.

Simone de Pasquale / «¿Adiós al baile? Ya no me siento en forma para el escenario»

Movimiento de Simone Di Pasquale: «Gracias a todos, Anímense bailando con las estrellas»

también Simone de Pasquale, por supuesto que tiene algo que decir después de tantos años en el programa de Raiuno. «Comenzamos hace dieciséis años y se nos ocurrió este, un programa narrado por la vida en el que tocamos esta vida. Les debo mucho a todos ustedes, me trataron maravillosamente y me siento parte de todo esto. Yo fui parte de esto equipo y toda la noche no fue suficiente para mí Para dar las gracias a todos, aquí está la vida ”, concluye Simon con entusiasmo. Su aventura bailable termina con un honorable segundo lugar en el ranking con su alumna Bianca Gascoigne.

© Reproducción reservada