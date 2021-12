Simone de Pasquale, ¿el triunfo de Arisa en la danza? Dolor de estómago y hormigueo

La ex bailarina de «Dancing with the Stars» ahora tenía que decir sobre la victoria de la cantante: aquí están sus palabras punzantes

La decimosexta edición de «Bailando con las estrellas» Acabo de terminar con una victoria Arissa Emparejado con Vito Coppola. Esta victoria fue mal entendida por muchos espectadores y otros. El bailarín histórico de Mille Carlucci Simone de Pasquale, que ocupó el segundo lugar junto con Bianca GascoigneCriticó, con menos dureza, el resultado final de la competencia de baile. Esto es lo que dijo de el Arissa, en el programa y sobre su futuro trabajo para sus seguidores en Instagram.

Danza, Simone de Pasquale sobre el triunfo de Arissa

Dos días antes de la final «danza» De Pasqual se entregó a una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos. Claramente, no ha habido escasez de solicitudes de aquellos para juzgar la victoria del cantante de 39 años. Frente a la pregunta provocadora «¿Cómo ganó Arisa?» La bailarina no pronunció palabra, imitando el gesto típico de una persona que no comprende y no sabe el motivo de algo.

Otro seguidor Luego preguntó si Simon y Bianca esperaban ganar. El de 43 años respondió:

«En primer lugar, esperábamos volver de la repetición porque parecía muy tonto. Luego, obviamente, seguimos adelante y esperamos una victoria, pero ganamos, así que …»

De Pasqual prácticamente se declaró ganador del programa, Es obvio pensar que la pareja formada por él y Gascoigne tenía algo más que la formada por Arisa y Coppola. En cualquier caso, el joven de 43 años, planteado por otras preguntas, aclaró que no estaba «mordiendo», y que «Quien no es objetivo gana sus límites». Entonces continúe:

«Lo sentimos, eso es sí, ya que desafortunadamente son Samuel y Sabrina, otra pareja que hubiera merecido ganar. Después de todo, es un juego emocionante pero es un juego».

Con estas palabras, la bailarina prácticamente despegó Indague sobre la pareja ganadora, excluyéndola de quienes, a su juicio, se lo merecían.

Dance, Simone de Pasquale sobre su experiencia y su futuro

La bailarina que es oficialmente Termina su experiencia a «Bailando con las estrellas»Y También molestó al jurado al decir:

«Él tiene diferentes puntos de vista, mi papel era acompañar a Bianca y tú tenías ojos para juzgar y corazón para votar».

Respecto a su futuro, De Pasqual mencionó el papel que desempeñaría en otro programa que ve a Mille Carlucci al timón, «El cantante enmascarado»Y Él muestra una selfie de ella frente al logo del programa y afirma que pronto volverá a aparecer en la pantalla chica, sin ni siquiera excluir la participación en las próximas versiones del programa. «danza», esta vez no como profesor. Solo tenemos que ver qué le depara el futuro a una de las figuras históricas del programa. Junto con Hoara Borselli, ganó la primera versión del programa, que se remonta a 2005.