Simona Ventura, duelo de luto: «…una persona cercana»

Simona Ventura y el dolor en su corazón tras el duelo: aquí su declaración, detalles y curiosidades

Es considerada una de las directoras de orquesta más famosas después de Raffaella Cara, Loretta Jogi y Maria Giovanna Elmi, y es genial Simona Ventura. Lleva años iluminando el mundo del espectáculo con su profesionalidad y talento, y hoy, junto a Paola Perego, lidera el popular programa de la Rai 2, Citofonare, que está cosechando una buena cuota de participación. Recientemente, la mujer hizo unas declaraciones realmente tristes tras el duelo que conmocionó a toda Italia.

El primer contacto con el mundo del espectáculo de la bella Simona Ventura se dio en 1985, cuando la mujer participó del programa conducido por Amanda Lear y Andrea Giordana en Rete 4, W le donne, y luego (precisamente un año después) continúa con juego de citasPrueba de Canale 5 realizada por Marco Pridolin. Dada la belleza, sumó a estas experiencias su participación en el concurso Miss Italia, ganando la insignia Miss Muretto.

Gracias a este logro, se unió a Giancarlo Magalli en el programa Domani Sposi. El público empezó a apreciar a la presentadora especialmente gracias al conocido programa que conduce desde hace diez años: estamos hablando de Quelli che il calcio. Muchas de estas otras características se han agregado como Temptation Island Vip, The Voice Senior y Current El intercomunicador, que se emite en la Rai 2, se realizó con la amiga y compañera aventurera Paola Perego..

las dos mujeres tienen mucha complicidad También lo mostraron en Serena Bortone, Hoy es otro día, ya que fueron invitados recientemente. Todos Le dio algo al otro para convertir la transmisión en algo más.. Ventura dijo del colega:Le di un poco de ligereza ”- respondió Pérego:”Esto no quiere decir que yo traje su peso, pero es cierto que ella me dio un poco de ligereza».

Recientemente, la bella artista Simona Ventura quiso recordar a una persona desaparecida el martes 18 de octubre: estamos hablando de Franco Gatti, quien es conocido como uno de los cantantes de la banda Ricchi E Poor.

La sensacional declaración de Simona Ventura

Tras la noticia de la muerte de Franco Gatti, Conocido por ser parte de la banda más importante en el mundo de la música llamada The Rich and the Poor, Simona Ventura quiso recordar al hombre con un mensaje Emocionante relacionado con algunas fotos en las redes sociales, específicamente en Instagram.

Sus palabras ya fueron muy conmovedoras. Él declaró: «Que triste la muerte de #francogatti por ricchiepoveriofficial. Como si alguien cercano hubiera perdido… Estas bandas no solo son parte de nuestro patrimonio musical 🎵, sino que son parte del ADN de nuestro país.

#RicchiePoveri #Rip 🌹».