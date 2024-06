Sigue todo desde Sesto Pusteria EN VIVO

Después de unos días de espera y ayer llegó el anuncio oficial, Siner regresó a casa Como número uno del mundo.. Su Sesto, preparado para ocasiones especiales, está listo para celebrar el logro histórico conseguido durante Roland Garros. Siga todas las actualizaciones en vivo.

7:00 pm

Sinner y vídeo de los tenistas número uno

«Vídeo número uno? Un momento que no esperaba, no pensé que llegaría a este punto. Vienes de un pueblo en medio de la montaña que disfruta mucho de los deportes de invierno: no importa de dónde vengas, importa cuántos sacrificios hagas y los que te rodean. Mis padres me hicieron un niño, un hijo muy normal, y esta es mi fortaleza: compartir este éxito con ellos me da mucho gusto y siempre me entienden. Agradezco a la comunidad de Sesto, en Italia, me ayudaron en momentos difíciles y sentí el cariño todos estos años. «Esto no acaba aquí, tengo 23 años, mi carrera aún es larga y hay muchas metas por alcanzar».

18.30 horas

Pecaminoso contra los amos del pasado

“Siempre me mantengo en contacto con mis antiguos profesores, ellos me ayudaron cuando era joven. Verlos aquí nuevamente fue genial, claramente me aman y estoy feliz de poder celebrar este éxito con ellos”. «.

18.15

Sinner y Djokovic se retiran

“Cuando Nole se retiró lo lamenté, es una persona importante y hay una sensación de extrañar a un jugador de su calibre, no sé cómo está ahora ni cuál es su programa, pienso en mí mientras inicia una. «Una parte importante de esta temporada; el césped siempre es corto, pero con muchos puntos se pueden ganar, obviamente eso me dio confianza sobre el césped el año pasado, donde llegué a las semifinales de Wimbledon 500, donde Haley estará. Serán excelentes jugadores y espero poder empezar bien sobre hierba.

6 pm

Cometa y la selección nacional.

«¿Si pienso en el momento en que me acusaron de no estar vinculado a la selección nacional? Obviamente ese fue un período que viví y ahora es un período completamente diferente. Estoy contento con la forma en que manejé esta parte. Siempre habrá momentos difíciles y traté de quedarme con la gente que me quiere».

17.45

Memoria del Pecador: “Cuando dejé a Sisto…”

«Pienso en el día que dejé Sesto para ir a Bordighera. No fue una elección sencilla, fue muy difícil para mí. Dejé no sólo a mi familia, sino sobre todo a mis amigos, aunque los verdaderos siempre permanecerán en mi corazón. y a mis seres queridos.» Ahí me quedo, siempre he sido alguien que, antes de juzgar, intenta entenderse a sí mismo: intento hacerlo bien, y sé que todavía tengo que mejorar muchas cosas en este deporte.

17.30

Sinner en Wimbledon y la temporada de hierba

«Tengo que vivir con presión y expectativas, pero es verdad. El viaje continúa y los objetivos nunca terminan». Al margen de la ceremonia celebrada en su honor en Sesto Pusteria, Jannik Sinner intercambió unas palabras con los periodistas presentes, centrándose en la temporada de hierba que comenzará próximamente: “Es una temporada corta, pero hay muchos puntos que ganar el año pasado, con la semifinal de Wimbledon, aprendí que puedo jugar bien, este año empezamos a un nivel muy alto con el ATP 500 de Halle. . Esperamos poder empezar bien la temporada sobre hierba”.

17:15

Pecador y fotos con niños.

Una vez finalizado el acto en el Polideportivo de Sesto, Jannik Sinner se quedó durante media hora con los niños asistentes, haciéndose selfies e intercambiando algunas bromas.

5 pm

Los padres del pecador estaban presentes.

En la fiesta y en el Séptimo Cielo también estuvieron presentes los padres de Jannik Sinner, el padre Hanspeter y la madre Sieglinde. Hubo mucha emoción por los éxitos de su hijo, entre ellos el puesto número uno en el Ranking ATP.

16:45

Broner: «Hoy es una gran celebración para nosotros»

«Esta debería ser una celebración comunitaria del éxito deportivo de Jannik Sinner y de la forma en que logró su objetivo: siempre con respeto, cortesía y juego limpio. Por eso es un modelo a seguir para muchos y es un ejemplo. Nos enorgullece. « Así lo afirmó el jefe del distrito de Bolzano, Arno Compacher, a la agencia de noticias ANSA, comentando la llegada de Sener al municipio de Sesto. «Para nosotros hoy es una gran celebración. Quienes lo han conocido saben que es un chico que se mantiene firme. Es una gran satisfacción para nuestra tierra y para Sesto». añadió el asesor deportivo regional, Peter Brunner.

16.30 horas

“Janik nos robó unas horas de la noche…”

En el escenario también se exponen la Copa Davis, en una vitrina sobre el escenario, y la Copa ATP nº 1. “Si alguien está contento con lo que está haciendo, creo que ya ganó”. El pecador dijo a los niños. También habló en el escenario el presidente del distrito de Bolzano, Arno Compacher. “Estamos orgullosos de ti. Quédate como estás”. Dijo el gobernador. «Yannick ha estado robando algunas horas de la noche últimamente con sus juguetes, pero nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí hoy para pasar la tarde con los niños y con nosotros». añadió el alcalde de Sesto, Thomas Summerer.

16:15

Discurso incorrecto e influyente para los niños

«Creo que si eliges algo y eres feliz haciéndolo, ya has ganado». Así se dirigió Yannick Sinner a los niños que lo recibieron en el Polideportivo de Sesto, con motivo de la celebración que le dedica su ciudad natal. “A menudo tomamos decisiones diferentes a las que nos gustan porque nuestra familia nos lo impide, entonces el resultado puede ser el mismo, no hay límites para el deseo de convertirnos en el número uno en lugar del número cien”. El pecador concluyó.

16:00

Sexto en Éxtasis para el pecador: Fotos de fiesta

La fiesta de Jannik Siner se vuelve loca en Sesto. La pequeña ciudad de Val Pusteria celebra a su héroe entre una gran multitud, una firma del Libro de Oro de la ciudad y numerosos eventos: Ver la galería

15.50

Siner: «¿Messi o Ronaldo? Ese es a quien elegiré».

“¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo?” Ésta fue la curiosidad que le plantearon a Sener los niños presentes (la única pregunta formulada en italiano). Yannick no tuvo dudas y Messi respondió.

15.40

Aquí están los dos primeros maestros del pecado.

Los primeros maestros de Sinner, Herbert Mayer y Andreas Schöniger, suben ahora al escenario.

15.30

Benaghi: “La pecadora es Gigi Riva”

«Me gustaría agradecer a los padres de Yannick, porque cuando alguien se convierte en campeón del mundo, significa que ha hecho un camino claro. El mérito principal es de sus padres, que le dieron una gran educación. Ellos nos enseñaron eso para hacer de este país un lugar mejor. , tenemos que mejorarlo». No podemos partir de grandes ciudades con grandes recursos, pero también de pequeños hechos como estos, pero debemos tener grandes valores, como los que le enseñaron a Yannick. Luego un mensaje a los responsables: entenderán que Yannick tendrá una gran vida. oportunidad de crecimiento social y económico, incluso en Cerdeña hace 50 años teníamos un gran héroe como Gigi Riva, que nos hizo crecer y convertirnos en mejores hombres y mujeres. Tu Gigi Riva se llama Jannik Sinner en toda Italia, has hecho felices a millones de personas jugando al tenis y al pádel, no importa si algunos viejos campeones del pasado te criticaron cuando dijiste no a los Juegos Olímpicos. Y ahora ellos también están felices». Y así Angelo Benaggi, presidente de Fitp.

15:15

Compacher: “Te daré un ejemplo del carácter de Sinner”.

El alcalde de Sesto, Thomas Summerer, también habló en el escenario del evento. Luego el jefe de la provincia, Arno Compacher: “¿Un ejemplo de su personalidad? Incluso hoy llevaba mi paraguas…”. Lea a qué se refería aquí.

3 pm

Sinner regresa a las pistas de tenis de Sesto

Sinner llegó recientemente a Tennishalle, la instalación deportiva donde dio sus primeros pasos, raqueta en mano. Aquí Jannik se encontrará por primera vez como número uno del mundo con los jóvenes tenistas de Alta Val Pusteria.

14.50

El alcalde revela: “Esto es lo que está escrito en el libro de oro”.

“Estoy muy feliz, hemos recibido a nuestro héroe aquí. Es tan natural y sencillo, Yannick se presentó de esa manera, como en Indian Wells, llevaba paraguas para otras personas, él está allí. un hombre extraordinario”. El Libro de Oro firmado por Sinner, dice en su interior que “Jannick, que creció en Sesto, vino a visitarnos como el número uno del mundo”. Lo mismo hizo el alcalde Thomas Summerer.

14.45

Volvió a hacerlo mal: trajeron el paraguas y…

Durante la firma del Libro de Oro, Sinner hizo un gesto especial que recordó a todos un momento específico en Indian Wells: leer todo

14.35

Incorrecto: «La cuna de tus sueños»

“Estoy feliz de poder ayudar a estos niños pequeños que conoceré más adelante a lograr el sueño que yo también tenía, que es convertirme en el número uno del mundo”. añadió Sinner al final de la breve ceremonia celebrada en la plaza frente al Minicipium.

14:28

Compacher: “El pecador es especial”.

«Yannik es especial no sólo por cómo se comporta en el campo, sino también fuera de él. Siempre es un ejemplo de juego limpio cuando juega. También me gustaría destacar la actitud que adopta cuando pierde, siempre respeto». Y también el presidente del distrito de Bolzano, Arno Compacher.

14:21

Broma del pecador en italiano

Luego en italiano un chiste sobre la banda municipal: «Es mejor para todos si no tocas ni cantas».

14.20

Pecador, primeras palabras

«Estoy muy feliz de estar aquí. Toda mi infancia transcurrió aquí en Sesto. Cuando era joven, recuerdo el tiempo que pasaba jugando en el pueblo con amigos». Estas son las primeras palabras pronunciadas (en el original alemán) por Jannick Sinner después de firmar el Libro de Oro del Ayuntamiento de Sesto. Entre los presentes se encontraban el presidente del distrito de Bolzano, Arno Compacher, y el presidente del FITB, Angelo Benaggi.

14.10

El pecador firmó el libro de oro.

El pecador firmó el libro de oro, símbolo de la ciudad.

14:04

El pecador ha llegado

Sinner hizo su salida triunfal a la plaza frente al Ayuntamiento de Sesto, entre aplausos de los aficionados presentes.

13:59

Habla la abuela del pecador

«Estoy muy feliz», dijo la abuela paterna de Janek Sinner, Emma, ​​​​que estuvo en la ceremonia. Dentro de unos minutos, el número uno del mundo llegará en coche al Ayuntamiento de Sesto, donde será recibido por el alcalde de la ciudad, Thomas Sommerer, y por el presidente del distrito autónomo de Bolzano, Arno Kombacher, y firmará el padrón municipal. de honor.

13.50

Evento en el Ayuntamiento

Esta mañana había un pequeño grupo de curiosos delante de la casa de Sinner, custodiados por los Carabinieri. En este momento, a pesar de la lluvia, una gran multitud se está reuniendo frente al Ayuntamiento: el acto en el exterior del Ayuntamiento comienza a las dos de la tarde.

13.45

El pecador aterrizó en Bolzano

Jannik Sinner llegó ayer por la tarde a Bolzano, para asistir al concierto que se celebrará esta tarde en su ciudad natal, Sesto Pusteria. Se espera que el nuevo número uno del mundo del tenis llegue a la localidad a las dos de la tarde para asistir a un acto con las instituciones locales en presencia del presidente de Tirol del Sur, Arno Compacher. Acto seguido, salida al club de tenis de la ciudad, para conocer a jóvenes tenistas de la zona, a los que podrán hacer fotos y hacer preguntas. Se espera que regrese a Montecarlo alrededor de las 5 p.m.

13:40

Sexto: el programa del partido

Sesto Pusteria celebra el récord de Sinner en el ranking ATP: leer el programa

