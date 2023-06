Sigue todas las negociaciones del 28 de junio en directo

sesión de verano para transferencia de mercado, incluidas encuestas, ventas, compras y tratos en proceso de finalización o ya cerrados. Sigue toda la actualidad en directo, entre rumores y oficial, en Las negociaciones de hoy (28 de junio).

15:07

Desde España: AC Milan y Juventus compiten por Morata

Aunque renovado hasta 2026 con el Atlético de Madrid, Según «as» Álvaro Morata se queda en la portería de Juventus y Milan: El delantero no necesitará salir de la capital española, pero según informan los medios catalanes, Italia será su primera opción en caso de marcharse.

14:45

Oficial del Castillo confirma a Gorini en el banquillo

Con un comunicado publicado en su sitio web oficial, el prof. El Cittadella confirma que Eduardo Gorrini también estará en el banquillo la próxima temporadatras la salvación que obtuvo en el último campeonato de segunda división.

14:20

Milán, Loftus-Cheek made: Se espera que esté en Milán

el El Milan llegó a un acuerdo con el Chelsea para comprar Loftus-CheekEstá previsto que el centrocampista inglés esté en Milán en las próximas horas para someterse a los reconocimientos médicos habituales y firmar el contrato que necesitará con los rossoneri.

13:54

Dionisi, una anécdota sobre Vratesi: «Me reveló algo en el Sassuolo»

El jefe de Neroverdi reveló una historia de fondo sobre un jugador en el centro del mercado de transferencias… (leerlo todo)

13:28

Roma, nudo de centrocampista: Sabitzer es muy famoso

Kamada también siguió, un flashback de Nandes. hjolmand estable … (leerlo todo)

13:00

Inter, Brozović reflexiona: la situación

centrocampista croata dudarAceptación de la oferta faraónica Victoria O la esperanza de un avivamiento Barcelona?



¿Barcelona o victoria? Ahora Brozovic reflexiona: la situación





12:45

«Newcastle desatado: otro gol tras Tonali»

el Newcastle Ya no se detiene. despues de la compra acentuarlosCon el anuncio oficial que llegará en los próximos días, aquí está el nuevo objetivo sociedad inglesa. (Lee todo)

12:30

El plan de la Juve Milinkovic

Los bianconeri quieren cumplir la petición de la Lazio 40 millones de euros. Iglesia, Zacharias, McKinney y Arthur Para llegar allí.





Juventus, paro y los grandes nombres: el plan Milinkovic-Savic





12:20

«El Arsenal hace una oferta loca por el arroz del West Ham»

calleSegún una filtración de la BBC, Arsenal acabo de hacer West Ham es un alimento básico de arroz: todos los números. (Lee todo)

12:10

‘El Bayern de Múnich está listo para criar a Kane’

El Bayern de Múnich no renunciará a Harry Kanecapitán espuelas Su contrato expira en verano de 2024. La primera oferta -70 millones de euros más bonificaciones- fue rechazada en las últimas horas por los londinenses. Pero los campeones alemanes, según informan los medios ingleses, están preparados para ello Hizo una nueva oferta por el Tottenham. Es más, el Bayern de Múnich ya había llegado a un preacuerdo con el delantero inglés.

12:00 pm

Oficial de victoria Agudelo de Spezia

Los clubes árabes también llegan Liga italiana, segunda división: pequeño especiasque formalizó el paso Kevin Ogodlow por la victoriaClubes de Dubái. El colombiano se despide de los ligures tras tres temporadas allí gota.

11:50

Al-Hilal presiona Verratti: el espectáculo

Según l’Equipe, los dirigentes del club saudí serán A París intentar Convenciendo al centrocampista italiano Mudarse a Arabia Saudita.



Al-Hilal presiona a Marco Verratti para que lo lleve a la Península Arábiga





11:35

Napoli, cuatro goles en el centro del campo: la lista

ndombele de vuelta a tottenham, Dame puede salir, Zelenski En equilibrio: De Laurentiis trabaja en la llegada de al menos un jugador al mediocampo

García, refuerzos en el centro del campo: quiénes son los cuatro goles del Napoli

11:25

Milán, Sportello oficial

Luego de las visitas médicas y la firma del contrato, llegó el anuncio: Sportiello será el nuevo adjunto de Maignan. Incluso firmó un contrato. 2027. (Lee todo)

11:10

Roma, le pedí a Frattisi que volviera a Sassuolo

El pivote se ha reforzado: ayer en Milán los dos directores, Thiago Pinto y Giovanni Carnevale. De eso hablaron.



Roma volvió a preguntar a Frattisi





10:55 a.m.

«La Juventus está pensando en el regreso de Romero»

Desde Argentina no tienen dudas: la Juventus la tiene requiriendo información Para compartir el campeón del mundoY En el pasado fue miembro sin entrar al campo.. La negociación puede no parecer sencilla, ya que Romero tiene contrato con espuelas Hasta 2026. (Lee todo)

10:45 a. m.

Inter, Brozovic tiene otras ideas y vuelve con victoria

oreal academia de bellas artes Brozovic y la victoria Soy lejosel en comparación con hace unos días. El croata pidió tiempo para pensar y su entorno lo intentó espera: no más de tres años a partir de temporada de 20 millonesAquí está la nueva solicitud. (Lee todo)

10:30

Arabia, Verratti refleja: Mostrar 30 millones por temporada

Calificación de mediocampista Hojas París Once años después de su llegada. Al-Hilal fue testigo de una mala experiencia de críticas y protestas en el último período Coulibalí Mientras tanto, reiteró su propuesta choque. (Lee todo)

10:15

Lazio, aquí está a quién quiere vender: la plantilla

El club biancoceleste tiene que lidiar con elíndice de liquidezque también es un hito este año a tener bajo control: sin embargo, antes de invertir, uno debe renunciar Repetición. (Lee todo)

10:05

Pania, la confianza de Pirlo y el sueño de la liga italiana

El central, de 24 años, juega en el Karagumruk, que la temporada pasada entrenó el ex Juventus, y que dirigirá a la Samp a partir de julio. ella tiene Doble pasaporte: turco e italiano. Nació en Bolonia y se crió en el Club de Niños de Verona. elel Sassuolo Realizar una encuesta, así como transferir Nápoles. (Lee todo)

9:50

Napoli, la situación en el mediocampo: Zielinski y los suplentes

Zielinski quisiera quedarsesueños de renovaciónSabe que eventualmente será necesario aceptar las nuevas reglas para un club que ha puesto límites a la masa salarial y ya no tiene intención de reducirlos. el Nápoles Mientras tanto, considere buscar a otra persona, digamos, alguien que se parezca a él, con talento para agregar a un equipo ya talentoso. (Lee todo)

9:40

Umtiti, acabando en Barcelona, ​​luego Italia o Francia

Relanzado con una camiseta Lychee Tras una serie de temporadas marcadas por problemas físicos, Samuel Umtiti Él cae Barcelona Pero no se quedará ahí: el centro de Francia No entra en los planes de Xavi. Blaugrana estará dispuesto a dejarle terminar el contrato por Salarios bajos Mientras que el defensor puede moverse a cero en otra ubicación. Aficionados a Umtiti no faltan: el León Sueños de su regreso, así como en Italia Habrá muchos equipos interesados ​​aunque no han llegado propuestas concretas. también ofreceArabia SauditaPero el defensa francés prefiere quedarse en Europa.

9:15

Lazio, Sarri espera a Torreira

Ayer la cumbre con Fabiani: todo está centrado en la salida pero sílo necesitan al menos 8,000,000. Una vez que haya decidido un plan de mercado, aquí están todos los objetivos de Biancocelesti. (Lee todo)

9:10

Papel pintado de la Juventus sobre la renovación de Rabiot

el renovación Adriánmuy deseada por Allegri, Es oficial. el golpe de estado sucedio Juan Manael nuevo director deportivo y encargado del mercado blanquinegro, que estaba en medio de un ataque Satisfacer la mamá agente Verónica. (Lee todo)

9:00

Thuram en el Inter: firma con Abe Lilian

Ccontrato hasta 2028 a un precio de 6 millones al estación Porque soy Art, aterricé en Lynette ayer y luego Esperado en viale Liberazione. había También el Padre Lillian, Un ex defensa, pero sobre todo Ex rival del Intercon camisetas de Parma y juventus. (Lee todo)

8:45 a.m.

«Crescent Unleashed: ¡Roba un Ferratti!»

Compras de Arabia Saudita en Europa. después de contratar Coulibalí y pensamientos sobre el Gattuso En el papel de entrenadorDesde Francia, más precisamente desde las columnas de Equipe, llega la noticia. excitante: apuntar al club saudita Marco Verrattiy el centrocampista del París Saint-Germain e Italia Roberto Mancini. (Lee todo)

8:35

Roma, Fratesi: encuentro entre Thiago Pinto y Carnevale

treal academia de bellas artes Roma Y Sassuolo Eje sí fortalece. elYo estaba en los ejecutivos de Milán Formalizar un acuerdo transformación desde la juventud Volpato y Misuri. Y siThiago Pinto reafirmó su posición, tras ser el ex rombo de la custodia, en la que los giallorossi ostentan el 30 por ciento de la titularidad de la tarjeta. (Lee todo)

8:25

Juventus A: Plan Milinkovic

Después de cerrar el archivo Renovación de reinicioLos Bianconeri están listos para otro golpe en el centro del campo. asalto a Lacio que puede financiar la salida iglesia o de transferir redundancias (Zacharia, McKinney y Arthur). (Lee todo)

8:20

Nápoles, la idea de Tussart para García: detalles

El nuevo entrenador azul está pensando en un centrocampista quien ya entrenó en 2019-2020 A.J Leónconocimiento Útil para acelerar (posiblemente) el proceso de integración. la idea es la misma Intercambio con Demme. (Lee todo)