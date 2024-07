Sigue las finales y carreras en París en directo

París, Francia) – Todo listo para la natación italiana: las semifinales y la final comenzarán a las 20.30 horas, con destaque para los 100 m braza, con el italiano Martinenghi. En la clasificación de hoy, Alberto Razzetti ganó la final de 400 metros combinados por sexta vez en la general y podría entrar en la batalla por el podio. Benedetta Pilato también tuvo un buen desempeño, alcanzando las semifinales de los 100 metros, superando su actuación en Tokio, donde se detuvo justo en las eliminatorias. Thomas Secon se lo tomó con calma, pero era de esperar después del esfuerzo de ayer en el 4×100 (con bronce), en el que logró alcanzar las semifinales por 12ª vez. Angiolini, Migli y Ragini también llegaron a semifinales, mientras que Lamberti no lo consiguió en los 100 metros espalda.

21:37

Sí, aumenta la expectación para la semifinal de los 100 m espalda

Se avecina otra gran cita, la semifinal de los 100 m espalda: los focos están puestos en Thomas Cicon, que competirá en la calle 7.

21:29

100 m braza femenino: Pilato en la final, Angiolini eliminada

Después de la segunda semifinal de los 100 m braza femeninos, Benedetta Pilato se clasificó por séptima vez para la final, mientras que Lisa Angiolini quedó eliminada por poco por novena vez.

21:25

Se disputará la segunda final de los 100 metros braza femeninos

Todo está preparado para la segunda semifinal de los 100 metros braza femeninos y no hay ningún italiano en la piscina.

21:22

– 100 braza femenino: Pilato en tercer lugar y Angiolini en cuarto lugar

El chino Tang ganó la semifinal (1’05»83), mientras que los italianos quedaron tercero (Pilato, 1’06»12) y cuarto (Angiolini, 1’06»39).

21:15

100 braza femenino: Pilato y Angiolini en semifinales

Todo está listo para la semifinal de los 100 m braza femenino. Está el blues de Pilato (línea 3) y Lisa Angiolini (línea 6).

21:03

Rajini también abandonó la final de 100 libres: es séptimo

Después de Migli, Ragini tampoco encontró el momento adecuado para clasificarse para la final, por lo que no habrá nadadores italianos en las calles. El italiano acabó séptimo con un tiempo de 1’47’08, y el rumano Popovici se impuso con un tiempo de 1’44’53.

21:00

Ragini en la segunda semifinal de los 100 m estilo libre masculino

Comienza la segunda semifinal de los 100 m estilo libre masculino: el Rajini Blue en la calle 8.

20.58

Séptimo puesto para Magali: fuera de la final

Nada hace Filippo Megli: el tiempo 1’46’87 merece el séptimo puesto, el americano Hobson gana la semifinal, 1’45’48.

20.55 horas

Razzetti: “Dolfino y su espalda no me sentaban bien”

“Fue muy agradable, estaba emocionado, probablemente comencé un poco lento, quería manejar mucho las cosas. El delfín y la espalda no fueron tan buenos como lo fueron esta mañana, así que tuve que recuperarme después de eso, vi. que al final estábamos todos, pero me perdí mi carrera. Normalmente, en la última carrera, sentí cansancio en las piernas. El quinto puesto siempre es un buen resultado. Estuve cerca de lograr mi objetivo, que era mejorar mi tiempo, pero. Yo no estaba allí.». Y así Razzetti en RaiSport después de la final de 400 metros combinados.

20:51

Semifinal de 200 m estilo libre masculino: Migli está ahí

En la semifinal de los 200 m libre masculino, está Filippo Megli: pista 8 para él.

20.50 h

100 Mariposa Sorpresa: Tori Hosk vence a Gretchen Walsh

Sorprendentemente, la estadounidense Tori Hosek batió en la vuelta a la plusmarquista mundial y compatriota Gretchen Walsh con un tiempo de 55’59. Bronce para el chino Yufei Zhang.

20.44 horas

Ahora la final de los 100 mariposa femeninos

No hay italianos en la próxima final: los 100 metros mariposa.

20:42

Quinto puesto para Razzetti

Carrera de alto nivel para Razzetti, sobre todo en la segunda mitad (con un final libre notable) después de un comienzo más lento: 4’09»38 para él. Gana León Marchand, o mejor dicho gana por un margen enorme: 4’02»95. La plata es para el japonés Matsushita (4’08’62) y el bronce para el estadounidense Carson Foster (4’08’66).

20:39

Marchand ganó de manera aplastante y Razzetti ascendió pero no alcanzó el podio.

Oro para el plusmarquista olímpico León Marchand, Razzetti no subió al podio a pesar de una excelente segunda parte de carrera con una buena recuperación.

20.37 horas

Razzetti lucha con un rompedor de espalda

La espalda no es la especialidad de Razzetti, ya que tiene dificultades en esta área. Mientras tanto, León Marchand está por delante de todos los que están en cabeza.

20.35 horas

Razzetti cuarto en el primer pase

El azul es cuarto en el primer pase.

20.34 horas

¡La final de 400 metros combinados ha comenzado!

Todos en la piscina, ha comenzado la final olímpica de los 400 combinados.

20:32

Aquí 400 Varios: Razzetti allá

La gran velada de la natación olímpica está a punto de comenzar: nuestro Razzetti está aquí, en la Línea 7.

20:31

Noche de italianos: Martinenghi, Razzetti, Ciccone, Pilato

Esta noche se entregarán tres oros: además de los 100 m braza masculinos con Martinenghi, también se entregará el oro en los 400 m combinados masculinos (lo más destacado de Razzetti) y en los 100 m braza femeninos. En las semifinales de los 100 m espalda, está Thomas Cicon, en los 100 m braza, Benedetta Pilato.

20:23

Programa nocturno de natación olímpica

A las 20:30 horas, final de 400 metros combinados masculinos

20:45 Final de los 100 m mariposa femeninos

20.51 h – Semifinal de 200 m estilo libre masculino

21.15 h: semifinal de 100 braza femenino

21.37 horas – Semifinal de 100 m espalda masculino

21:54: final de 100 m braza masculino

A las 22:00 horas, semifinal de los 200 metros libres femeninos

20.15 horas

Final de 100 braza, todas las eliminatorias y tiempos.

Además de Emodo, están el británico Beaty (58″86), el chino Chen (58″93), el holandés Kamminga (59″12), el estadounidense Nick Finke (59″16) y el holandés Caspar Corbo ( 59″24).) Y, por supuesto, el italiano Nicolo Martinengi (59 pulgadas 28) y el alemán Matserat con 59 pulgadas 31.

20:08

100 braza, nada que haga Viberti

Ludovico Viberti se ve obligado a rendirse en el partido decisivo, al final de la primera noche de competición, contra el alemán Melvin Imudu. En las semifinales, los dos equipos (59 en 38) quedaron empatados en el octavo lugar, lo que hizo necesario un desempate.

19.57

Martinenge en vísperas de los Juegos: tranquilo y concentrado

“Estoy tranquila y concentrada, pero en comparación con otras veces estoy relajada y sé que puedo expresar mi opinión”.. El jugador de pecho italiano Nicolo Martinenghi lo afirmó durante la jornada de prensa en la Plaza de la Defensa, en vísperas de la inauguración de los Juegos de París 2024, donde hizo su primera aparición el sábado por la mañana: «Voy a romper el agua… – dice mientras se ríe – Pero me encantaría irme ahora mismo. Así que no tengo tiempo para distraerme demasiado y pensar demasiado. «No me preocupa». Mientras tanto, cambió su apariencia, la cual definió como “olímpica”, pues apareció con cabello rubio platino. “Me gusta salir de la rutina y esta es una forma de hacerlo”., añadió. Luego volvió a las carreras y dijo: Y añadió: «La competencia será muy alta, pero siempre he dicho que no veo la clasificación y lo confirmo. Pero la carrera será difícil. Hay quienes tienen que afirmarse, quienes encuentran un lugar y los que encuentran un lugar.» Seguiré siendo el rey y disfrutaré encontrando mi lugar. Desde el Campeonato de Europa antes de Tokio no he subido al podio y la continuidad es lo que siempre me ha mantenido vivo. Nado para competir, no para entrenar. para eventos. Muchos deportes como el fútbol y el tenis compiten continuamente y para… Tengo que entrar en esta perspectiva.

19.35

Martinenge en la final olímpica

Nicolo Martinengi llega a la final de los 100 m braza en los Juegos Olímpicos de París. En el primer día de competición de natación en el Defence Arena, el italiano se clasificó por sexta vez con un tiempo de 59 minutos y 28 minutos. Primero, el británico Adam Peaty, con un tiempo de 58.86.

París, Francia