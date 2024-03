Siempre es una Cartabianca, Giuliacci explota por el calor récord: 'Noticias agotadas'

En È semper Cartabianca, el programa de política y actualidad de Rete 4, la presentadora Bianca Berlinguer recibió al coronel Mario Giuliacci y le pidió que comentara sobre el Mediterráneo y las especies explotadas. «Las condiciones climáticas del Mediterráneo ciertamente han cambiado en los últimos 10 años. La temperatura media ha aumentado un grado, lo cual es un gran número. El hábitat para los peces ya no existe. E incluso para los tiburones, no debería sorprendernos «Influyó en el clima por el hecho de que las capturas pesqueras típicas del Mediterráneo han disminuido en parte debido al impacto de las especies no autóctonas», comenzó el meteorólogo, a quien luego se le pidió que dijera toda la verdad sobre el calentamiento global.

Luego, el periodista centró la discusión en la ola de calor récord que azota a Brasil. La temperatura más alta se registró el domingo 17 de marzo a las 9:55 hora local en la ciudad de Río de Janeiro, en la región de Guaratiba: 62,3 grados. “Para mí, la noticia se vende sin prestar atención a la necesidad de tener cuidado con la temperatura observada”, dijo Giuliacci sin temor a contradecirse. «Una cosa es la temperatura medida por un termómetro y otra la sensación resultante de la humedad del aire. Con cuarenta y dos grados y un 55% de humedad llegamos a unos 60 grados. Incluso en Italia podemos escribir estas cosas. Parece que esto”, explicó: “Noticias escritas para sorprendernos”. «Cuanto mayor es la humedad, más altos son los valores que escuchamos».