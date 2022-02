«¡Siempre eres serio y honesto!»

Después de otro enfrentamiento entre Mirjana Trevisan y el dúo Soly Surge Katia Ricciarelli Durante el episodio del 14 de febrero de Gran Hermano Vip 2021. Aunque los tonos son más tranquilos que otras veces, continúan las indirectas entre Mirjana y la cantante, que acusa a Manila de estar metida por los compinches de la otra cosa, en primer lugar por Mirjana. Showgirl está bajo fuego por seguir hablando a espaldas de los demás, en este caso de Katya. Mirjana se defiende destacando su constancia y transparencia. Las tensiones continuaron incluso después del episodio del 14 de febrero, que marca la lectura del comunicado de prensa oficial, cuando estalló un enfrentamiento con Katia Ricciarelli, quien se había estado dirigiendo a Mirjana, Manila y Natalie como serpientes durante la noche. El llanto de la cantante no le llegó a la corista y comienza a enumerar comportamientos que no se deben adoptar en casa para evitar medidas disciplinarias y trata de burlarse de las críticas que recibió de Katya.

La cantante responde de inmediato diciendo que solo dijo lo que pensaba, y aunque Mirjana indicó que era una broma, Katya asegura que ya no quiere hablar con ella, mientras siga haciendo discursos estúpidos. Mirjana se defiende pero no llega a nada: no se encuentra ningún punto de encuentro entre ellas. Pronto, en el área de belleza, Mirjana confronta a Manila sobre el incidente asegurando que solo estaba bromeando y la ex Miss Italia señala que con algunas VIP, como Katia y Sulli, no se puede bromear con ellas porque actúan como reinas.

Después de una conversación con Katia Ricciarelli y Soleil Sorge, Mirjana Trevisan Ella podría chocar, ya esta noche, durante el episodio de Gran Hermano Vip, con Natalia Caldonazzo. después Última pelea con Jessica SelassieMiriana se encontró en la habitación con Hermanas Selassie. Jessica le explicó los detalles de la disputa, revelando su sospecha de que Natalie había provocado a Sophie contra Lulu por golpearla. Esta revelación deja a Mirjana en un estado de confusión que luego consuela a Lulu, en crisis por la relación con su cuerpo.

De hecho, Jessica dijo que Lulu todavía se sentía y se veía gorda y le guardaba requesón, lo que provocó una pelea para ayudarla. Ante las lágrimas del amigo de Manuel, Mirjana no ocultó sus miedos, instándola a confiar más en ella. Siempre ha habido una relación especial entre Trevisan y las hermanas Selassie: ¿vas a defenderlas esta noche?

