Si recibió un timbre en su teléfono inteligente, tenga mucho cuidado: en un instante caerá en la red de estafadores

Ser víctima de una estafa telefónica no es tan raro como parece, especialmente si respondes ese número que te está molestando: he aquí por qué nunca debes hacerlo.

El fraude siempre está a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente, hay muchas formas en que los cerebros criminales bastante hábiles logran engañar a las víctimas, que a menudo pierden mucho dinero. No son solo las personas mayores solitarias e inexpertas las que caen en estas traicioneras trampas, sino que realmente les puede pasar a todos, indiscriminadamente. Es por eso que el estado de alerta y la precaución nunca están de más cuando se trata de defenderse de los malos. A partir de ahora en el teléfono también!

estamos acostumbrados a pensar Trucos Como algo que sucede en la vida real. Tal vez un robo de billetera a través de un truco o engaño oculto, o una estafa bancaria ingeniosamente fabricada. Pero es posible perder dinero y caer en las trampas de los delincuentes con solo contestar el teléfono. ¿Cuál es el número que se debe evitar a toda costa?

NO RESPONDA ESTE NUMERO: ESTAFA TELEFÓNICA A LA HORA

Hay una nueva estafa de despoblación en Italia y es tan fácil caer en la trampa que hay mucho en juego. Todo se basa en el hecho de que las víctimas desconocen el método de los estafadores en línea y contestan ingenuamente el teléfono, sin saberlo, perdiendo dinero. La precaución nunca está de más, ni siquiera a la hora de aceptar llamadas en tu smartphone. Pero, ¿cómo es que estos criminales nos engañan tan fácilmente?

Es muy sencillo: llaman desde un número extranjero en ocasiones cuando suponen que la mayoría de la población no puede contestar. Pueden llamar, por ejemplo, en horario comercial o incluso de noche. La víctima, sin darse cuenta de la estafa, instintivamente devolverá la llamada al número cuando vea la llamada perdida para averiguar quién es.

En este punto, el usuario será dirigido a una línea predeterminada por los estafadores que cobrarán la tarifa de la llamada directamente a las víctimas, que verán descontado su saldo incluso en varios euros. No serán estafas millonarias, sino que se centran en la facilidad y cantidad de las víctimas en cobrar una buena cantidad. Para defenderte, además de no llamar a números sospechosos que vienen de países no relacionados y que llaman a horas tontas, siempre puedes bloquearlos para evitar que vuelvan a intentar estafarte.

Difundir la noticia a familiares y amigos, evitando así desencadenar una serie de fraudes en cadena y atrayendo a más y más víctimas inocentes a la red criminal.