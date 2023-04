Serie B: Regina Brescia 1-2. derrota de inzaghi

Misión cumplida para Gastaldello, al menos por una noche: Brescia se hizo cargo de la clasificación dejando a los tres últimos. El golpe de Mangraffiti y Rodríguez en la anticipación del viernes en Reggio Calabria fue decisivo: la caléndula de Inzaghi en cambio no reemplazó la amargura del penal y dejó tres puntos vitales más en el tablero para la carrera por los playoffs. Siete partidos mañana, casi todos los grandes nombres sobre el césped: destacan Frosinone Sodterol y Cagliari Parma, mientras que Génova visita a la Cittadella. Desafío dominical entre Pisa y Bari.

En Granillo salimos y paramos inmediatamente. Tiro libre listo para Brescia. Pero el partido fue interrumpido a los cuarenta segundos por bombas de humo que caían desde el rincón calabrés: una niebla de Pozzetto se cernía sobre Granillo, detenida durante más de dos minutos. Se despeja el humo, atacan los lombardos: centro desde la izquierda, Pesoli cae tras conexión con Lyauteti, pero Meraviglia los mantiene. No está mal, porque en el minuto 11, Rondinelle se adelantó con la garra de Mangraviti, y es muy bueno corrigiendo la idea de Jallow de desarrollar un tiro de esquina en la red. La respuesta de Marigold fue floja: ancha diagonal de Hernani (17′). Fuerte golpe solitario en tono menor de la pareja atacante Menez-Strelec: primer set para central segundo intento (40′). Al final, Ayé cerró raso por Colombi. Tras golpear y repetir en el área lombarda, el 4X100 de Rondinelle inicia el contraataque: Labojko controla (fuera de juego, pero la bandera se queda abajo) y pega con tiro certero, brillante reacción del colombiano.

Segundo tiempo animado

En la segunda mitad, Inzaghi hace dos cambios: por dentro de Kanoto y Boa, pasa a la cuarta línea de defensa en busca del remate. Y Regina despierta: salva primero a Andrinacchi sobre Loiacono y luego con contragolpe a los latigazos aéreos de Canotto. Es la segunda parte más entretenida: los lombardos intentan desde lejos con Listkowski, pero el colombiano se desvía desviado (53′). Ocho minutos después, Hernani pega y dispara desde fuera del área, desvío que detiene Andrinacchi. Una caléndula que comenzó como un bloqueo y en cambio fue un pequeño incendio, también porque en el minuto 72 Brescia duplicó su ventaja, aún presionando movimiento desde un ángulo: como un cabezazo profundo de Pesole desviado por Pablo Rodríguez, una presión fácil de dos pasos. ¿cerrado? Para nada: encarando una esquina tras otra, con Reggina reabriendo para los suplentes a un cuarto de hora del final. Kanuto se salta la bandera, y Buah la voltea con una primera intención más allá de Andrinacchi. Los calabreses ahora creen que sí, pero no cuenten con que el Número Uno de Brescia invente un grito al volar a su izquierda sobre el cabezazo de Pierozzi. Una final convulsa: Rodríguez fue expulsado desde el banquillo, Peruzzi y N’Dog en el campo. Pero los lombardos ya no corren riesgos: Gastaldello sonríe a los esquemas de esquina que no traicionan. Gracias a Andrinaci en la Serie A, lejos de la zona de descenso.