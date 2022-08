Serie A, pocos jóvenes y muchos extranjeros: el plan de Gravina

a los micrófonos Radio RadioLos Presidente de la Federación Gravina hablar sobre liga La necesidad de hacer cambios. Estas son sus palabras:

“Había algunas dudas sobre el inicio del torneo, dado el calor y la mala preparación, pero se voló y la Serie A comenzó en las mejores condiciones posibles. Creo que podemos repetirlo la próxima temporada, esperando propuestas, como habrá una Eurocopa en Alemania».

«Estamos redescubriendo las ganas en el fútbol, ​​teníamos muchas y la prueba es que mucha gente va al estadio. Las empresas saben que tienen que ofrecer un producto divertido y esa es una condición muy importante. Todo va tomando forma». , habrá tres bloques en el arreglo y eso genera interés”.

Gravina serie de reformas

En cuanto a las reparaciones periódicas: «Mi elección en la propuesta de la asamblea es un recordatorio de un sentido de responsabilidad, y tendrá lugar el 11 de octubre y todos los miembros tendrán que reconocer la necesidad de un cambio. El fútbol nos exige y ahora hemos recuperado nuestra energía y continuará trabajando pronto. El objetivo es eliminar esta prohibición de veto «.

Y para los jóvenes: «Los primeros días no fueron positivos, vimos muy poco. Luego el 67% de los jugadores son extranjeros y eso no es una buena señal. Sin embargo, hay algunos clubes que tienen éxito en promover nuestro talento, que no nos falta». , y algunos también son atractivos en el extranjero. , Debo decir que algunos de los jóvenes extranjeros que han llegado a la Serie A han demostrado grandes cualidades. También debemos pensar en la lista de 25, la lista actual no está dando sus frutos, y tenemos que conseguir nuestras manos en él».

Tomas Raytieri