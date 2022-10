Serie A, Juventus-Empoli 4-0 con Súper Rabio

Segunda victoria consecutiva en Liga de los bianconeri en la portería con Kane, McKinney y Rabiot.

undécimo día de liga se abre con Juventus – Empoli 4-0. En el Allianz Arena, el equipo de Allegri logró dos victorias consecutivas en el campeonato por primera vez, abriendo inmediatamente el partido con un pie en el minuto ocho. conocido. en la primera mitadEmpoli Dominó el partido pero no inquietó demasiado a Chisney y en el segundo tiempo la Juventus aprovechó los saques de esquina de Cuadrado para repartir. a los 56 minutos Makini Subió al área firmando el doblete, luego en el 82 corrió la misma suerte robots, Quien se encuentra en plena recuperación firmó la segunda dupla de la temporada.

el partido

Massimiliano Allegri pidiendo continuidad juventus Después de ganar el derbi contraEmpoli Sus jugadores le han satisfecho. Por primera vez en la liga italiana, los bianconeri ganaron dos partidos ligueros consecutivos y en el 4-0 ante la Toscana, hubo buenos signos de reacción, sobre todo en la segunda parte. Antes del intervalo, de hecho, juventus Volvió a caer en la trampa de los primeros veinte minutos con mucha intensidad y luego se metió en la defensa, pero en la segunda parte, también gracias a tiros de esquina quirúrgicos. cuadrado – No había ninguna historia hasta que finalmente se difundió.

Era del estadio por la tarde. conocido, bueno entrando en el área a los ocho minutos para ganar el duelo a de Winter y ganar en el mano a mano a Vicario por 1-0, pero sobre todo siempre en el partido incluso en fase defensiva con dos recuperaciones que eclipsaron a dos faltas bajo puerta. Después de un buen comienzo, sin embargo, también fuerte por la ventaja obtenida, en la primera mitad, la Juventus permitió que Empoli jugara bien y de manera eficiente a la trampa de la Juve y luego incapaz de crear riesgos reales en Szczecin exponiéndose a algún reinicio en el mismo conocido Y el Makini No lo aprovecharon.

En la segunda mitad el texto cambió instantáneamente. El regate de Empoli, valiente en los primeros minutos, arrasó en el 56 con un cabezazo de Makini En el córner de Cuadrado, logró sobrevolar a Stojanovic en el 2-0, dando seguridad y tranquilidad a la Juventus. Desde entonces no ha habido ningún partido contra un Empoli desequilibrado que se ha superado repetidamente en contraataques, confiando en el talento de Vicario en la portería, crucial tanto antes como después de los otros goles de la Juve, pero aún cae bajo los golpes. Conejo Que entre el 82′ del córner y el 94′ del inserto, le jugó la bomba a McCabe firmando la jamba.

las boletas de calificaciones

Mc Kinney 7 – Corre, dice Allegri. Pero también salta mucho, como lo demuestra el cabezazo del 2-0 que le trajo de vuelta tras su vida en la liga. En el medio del campo, luego confirmó las palabras del técnico de la Juventus, Corre, corre, corre.

parentesco 7 – Inmediatamente abre el partido y colócalo en tus pistas favoritas de la Juventus. También tiene una oportunidad, en realidad más que una posibilidad de duplicar, pero no la encuentra en parte por inexactitud y en parte por frenesí. Los centímetros de fuera de juego que anulan su gol hacen el resto.

Daniel 7 – En una extraña defensa a tres bandas que juega por la izquierda y es la más fiable de todas. Una mancha se recupera muy bien en deslizamiento, de lo contrario toda la rutina. Se permite el lujo de ayudar con una recuperación completa mostrando su gran pierna.

parisino 6.5 – El partido con la bajada ofensiva continua del lateral de Zanetti que también va dos veces al tiro, lo que asusta al rival. Preciso en la presión y el regate.

satriano 5 – Empoli mantiene mucha posesión y crea buenas tramas en el medio Juventus, pero en los últimos metros pierde a un jugador que puede marcar la diferencia en estos partidos. Colado, toma color amarillo y se repone.

Mesa

Juventus 4-0 Empoli

Juve (3-5-2): Chischennye 6; Danilo 7, Bonucci 6, Rugani 6 (34′ Alex Sandro sv); Quadrado 6.5, McKennie 7 (20′ st Paredes 6), Locatelli 6.5, Rabiot 7, Kostic 6.5 (40′ st Iling sv); Vlahovic 5 (20′ Melek St. 6); Kane 7 (34′ Merritt sv.). Disponible: Perine, Pinsolio, Gatti, Soleil, Fagioli. Entrenador: Allegri 6.5.

Empoli (4-3-1-2): MP 6,5 Stojanovic 5,5, De Winter 5,5, Luberto 5,5, Baresi 6,5; Haas 5.5 (43′ st Degli Innocenti sv), Marin 6, Bandinelli 6 (30′ st Henderson 6); Pjaca 5,5 (17′ calle Bajrami 5,5); Derecha 5,5 (30′ st Lammers 6), Satriano 5 (17′ st Baldanzi 5,5). Disponible: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Ekong, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino. Entrenador: Zanetti 6.

Regla: herreros

Señales: 8′ Ken, 11′ McKinney St., 37′ Rabiot Street, 49′ Rabiot Street

amonitas: Cuadrado, Rabiot (j); Satriano, Haas (inglés)

Encendido: nadie

Estadísticas Opta

• Por primera vez en esta liga, Juventus ganó dos partidos consecutivos en la liga italiana.

• La Juventus ganó un partido de la Serie A con cuatro goles por primera vez desde diciembre de 2020 (4-0 a domicilio ante el Parma).

• Adrien Rabiot ha marcado dos goles esta temporada considerando todas las competiciones: marcó solo una vez en su carrera anterior (en 2015 con el Paris Saint-Germain).

• Dos de los cuatro jugadores nacidos a partir del 1/1/2000 y al menos 17 goles marcados en un partido de Serie A con la Juventus: Kane (17) y Vlahovic (57); Entre ellos se encuentran Traore (18) y Rasbadori (19).

• Juventus ganó dos partidos consecutivos en casa en la Serie A italiana por primera vez desde marzo de 2022 (ante Spezia y Salernitana).

• Juventus consiguió la portería a cero número 6 de esta Serie A: ningún equipo consiguió más (tú también Lazio).

• Filip Kostik es el jugador de la Juventus que más asistencias ha dado en esta Serie A (tres): desde 2018/19, el extremo serbio ha sumado 47 asistencias en las cinco mejores ligas europeas, menos en el mandato de Thomas Muller, Lionel Messi y Kevin De Bruyne.

• El decimoséptimo gol en la Premier League de Moise Kean. El Empoli es el equipo al que más goles ha marcado el delantero en la Serie A (tres).

• Desde que jugó en la Serie A (2020/21), Weston McKinney ha marcado 5 goles: solo Sergej Milinkovic-Savic (7) ha marcado más con este importante centrocampista en el periodo.

• Juventus ganó por tercera vez en un partido con al menos 3 goles en esta liga (Sassuolo, Bologna, Empoli): en la última liga italiana no lo hizo antes.

• Cinco de los nueve goles de Weston McKinney en la liga italiana llegaron de cabeza, tres de los cuales fueron de una asistencia de Cuadrado.

• Desde el partido ante el Parma del 21 de abril de 2021, Juan Cuadrado no ha dado asistencias en un solo partido de la Liga italiana.

• En los 12 partidos con la Juventus en los que marcó Moise Kean, los bianconeri encontraron los tres puntos en 11 de esos 12 partidos (1P).

• Cuatro de los últimos seis goles de la Juventus en la liga italiana llegaron de tiro de esquina.

• Juventus anotó cuatro de 17 goles en esta liga en los primeros diez minutos de juego, más que cualquier otro equipo en la Serie A.

• Fue desde el 16 de abril ante el Udinese que Empoli no encajaba un gol en los primeros 10 minutos de juego en la Serie A italiana.

• El Empoli nunca ha ganado en los seis partidos disputados el viernes en Primera División (1N, 5P).