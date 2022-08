Serie A: Inter Spezia 3-0, goles de Lautaro, Calhanoglu y Corea – Deporte

Inter venció a Spezia 3-0. (el record) Sassuolo Lecce 1-0 (el record)

Inter domina y gana sin dificultad, Ejecuta el juego y nunca preocupa a La Spezia. Gran rendimiento del equipo, sólido y técnico a un nivel muy superior. Ganó 3-0, pero el marcador podría haber sido más redondo. Todo va bien, Lautaro volvió al gol que celebró ante 71.000 aficionados, hay confirmación de Barilla y Calhanoglu, una defensa siempre organizada, el filial una vez más no defrauda. Pero la historia -casi perfecta- es la de Romelu Lukaku. El belga vuelve a San Siro tras más de 450 días, no llega el gol porque el larguero le está privando de la mayor alegría pero ahí está su mano tanto en la portería de Lautaro (nuevo pase y armonía) como en el doblete firmado por Calhanoglu, causando una conmoción. en la defensa de Liguria. Estaba visiblemente emocionado al entrar al campo, el saludo de la multitud fue positivo pero no abrumador, y él correspondió llevándose la mano al corazón. Independientemente de la arena, necesitamos los hechos, después de que se derrumbó en las palabras y tal vez el belga hace lo mejor, demuestra que es un hombre de equipo antes de convertirse en un bombardero. Deja las luces encendidas para sus compañeros, y les da la mejor luz, en especial a su amigo Lautaro. Excelente actuación como «jugador asistente» y en el momento en que sale del campo, los aplausos son estruendosos y se escuchan los primeros coros. Los 71.000 hinchas nerazzurri se van de San Siro con una sonrisa. El Inter no hizo nada malo, esperó con paciencia el momento del hundimiento y lo hizo con Lautaro Martínez, con un cabezazo de Lautaro. Luego el Inter desaprovechó muchas ocasiones de doblete, ya fuera con el argentino o con el larguero belga. Pero no es presagio de emocionantes vicisitudes. Porque a los 7′ del segundo tiempo, Calhanoglu recoge un balón vacío y con la tabla pone el balón en el borde del palo, dobla y ahora juega seguro. Spezia que parece haber logrado contener a los anfitriones -no sin aprensiones- sucumbe ante el Inter. Luego Inzaghi recuerda a los principales atacantes y da espacio a Dzeko y Correa. Y hasta desde los reservas no defrauda, ​​el argentino encuentra el gol logrando una buena ayuda de Dzeko para hacerse con el control del área y servir a su compañero. Después de las dudas que experimentó Lecce por primera vez, el Inter ha estado rugiendo y enviando una señal a los aspirantes directos al título. Mañana viene Napoli y Milan, luego Roma y Juventus. Obligado a ganar para estar a la altura del equipo de Inzaghi y con la certeza de que Skriniar se queda, el técnico nerazzurri ya puede centrarse en el torneo con más tranquilidad. La semana que viene depende de la Lazio que paró en Turín y el Inter llega allí con mayor certeza y conciencia.

Un golazo de Berardi le da al Sassuolo los primeros puntos de la temporada, dejando la boca seca de lichi. El gol decisivo en la primera parte final con una joya desde fuera del área de la rara belleza con el número 10 dionisíaco. Un gol que permitió a los emilianos manejar la ventaja hasta el final, a pesar de la generosa devolución de los apolíneos que, gracias a la inclusión de Panda en el inicio del segundo tiempo, buscaron en vano en el camino de la red al menos igualar. . Ambos querían una recuperación inmediata tras sus primeras derrotas ante Juventus e Inter. La tarea fue cumplida solo por Sassuolo quien, sin particular brillantez, le puso pesos individuales, especialmente Berardi, el único entre ellos que se hizo peligroso. En la salida, el primer maillot de titular de Pinamonti. Sassuolo sin Traore y lesionado Muldor, con la venta de Raspadori al Napoli, también introdujo a Ehrlich en defensa ya Henrique, este último prefirió a Thorstvedt. Lychee también con el modelo 4-3-3. Numerosas confirmaciones de Baroni, con el punto central de Sesay rodeado de ex Strizza y Di Francesco. El partido despierta especialmente en la segunda parte de la primera mitad, gracias al menos tímido Sassuolo. En el 39′ Obra maestra del gol de Berardi, recién renovado hasta 2027. Cuando la defensa del Lecce, tras un tiro de esquina, fue rechazada desde fuera del área, el talento calabreño enderezó su izquierda y rápidamente, sin pensarlo un momento, direcciona el balón que Falcone no puede alcanzar. Antes del descanso (minuto 42) Henrique intenta sorprender al portero del Lecce, que bloquea su cabezazo. En el segundo tiempo, la entrada de Banda en lugar de Di Francesco asegura más vitalidad al partido ofensivo del Lecce. En el 13′ González llegaba un momento tarde con un gol tras un centro desde la derecha de Gendry. Está arriesgando a Sassuolo mientras maneja la situación bajo control con una defensa cuidadosa. El Lecce juega mejor y más vertical que en la primera parte, pero no alcanza para el empate. En el 40′ Berardi vuelve a buscar la manera de marcar el gol con un remate que no enmarca. Todo en cada resultado correcto