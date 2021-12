Serie A: el Napoli venció al AC Milán, campeón de invierno del Inter – Sport

El Nápoles, tras dos derrotas consecutivas, y pese a muchas ausencias, hizo su partido más importante de hoy, el 18º gran partido en el estadio de San Siro, venciendo 1-0 al Milán y alcanzándolo en la segunda plaza con 39 puntos. Es el resultado de que los graduados de Inter Winter Champions tienen un rol de sobra, lanzarlos hacia una posible fuga mientras los rivales no pueden seguir su ritmo, que se ha vuelto urgente. El encuentro de Meazza fue abordado con el gol a los 5 ‘de Elmas, bueno esquivando la defensa rossoneri con un cabezazo de un saque de esquina, con el Milan incapaz de lastimar a la bien organizada defensa azzurri. Los rossoneri son inútiles incluso en el último ataque, pero llevarán a la discusión de anular el gol de Casey en el minuto 44 por fuera de juego de Giroud. registro

El resultado refuerza las intenciones del Inter en pos de un segundo título: sustituyendo a Conte por Inzaghi, el producto no cambia. En cambio, Bérgamo, a raíz de ayer, reabrió la carrera de campeones que casi parecía estar en los archivos. Y el colapso del Atalanta, que estaba teniendo problemas en casa, ante la mejor Roma de Mourinho y Giallorossi, junto al portero de la Juventus Allegri, y la Fiorentina a bayoneta en el quinto puesto, detrás del Sassuolo. Mourinho y Allegri reaparecen y prometieron batalla en octavos de final. Lazio Sarri puede agregarse al período preliminar si pueden resolver las divisiones y detener los conflictos subyacentes entre jugadores, clubes y fanáticos. La Fiorentina pierde la oportunidad de quedarse sola en el quinto lugar con un empate con fuerte Sassuolo, en el sexto resultado útil consecutivo, en un partido vibrante y equilibrado. Solo el Torino ganó los otros partidos el domingo por la tarde, ganando 1-0 y superando a Verona, mientras que Spezia-Empoli y Samp-Venezia terminaron 1-1, un pequeño paso adelante para todos.

La Fiorentina de Italia sorprendió en la primera parte al reiniciar al Sassuolo, que se defiende bien de las incursiones moradas que también estropean mucho las oportunas intervenciones de los tableros. Scamaca y Frattisi pegaron fuerte en pocos minutos, pero la Violeta en la segunda parte se arremangó y reanudó el encuentro con Vlahovic y Torreira. El adelantamiento parecía estar a la vuelta de la esquina, pero Biraghi fue expulsado y el italiano reemplazó a Vlahovic, que no manejó bien el asunto. El juego vuelve al equilibrio con posibilidades bien distribuidas. Es el primer empate de la Fiorentina de la temporada, y el partido presenta los sentimientos de los delanteros originales: Valhović está en el sexto juego con goles y lidera a los goleadores con 16 goles, igualando el récord del año calendario de Ronaldo con 33 goles en 2020. Scamaca sigue brillando en Sassuolo, el gracioso gigante que se libera como pocos y desata las violentas conclusiones en Bobo Vieri: marca su sexto gol de la temporada y se fusiona cada vez mejor con otro rasbadore en ascenso.

Dos infortunados goles en propia marcaron igual entre Spezia y Empoli, un resultado que satisface a ambos pero no los enaltece. Es el menor de dos males. Los ligures no se benefician de un nocaut de los tres siguientes en la clasificación, pero se mueven a +3 desde la zona de descenso. Toscana frena tras la victoria en Nápoles y adelanta a Lazio. Primero Marchesa y luego Nicolau pusieron a su portero en un torpe intento de bloquear, luego Empoli otorgó el penalti por un disparo de Cutrone que Amiens desvió de manera desordenada. Pero a cámara lenta el árbitro nota que ha pasado. Empoli, entonces, es el más cercano al éxito, pero la igualdad no cambia. El Torino aprovecha el gol de Pobiga en la primera parte y resiste la agresiva final de Hellas, que ya se ha mantenido en la décima posición desde los 15 puntos. Para las granadas, el segundo éxito consecutivo mereció el décimo lugar. Venecia celebra el gol de Henry en el último minuto, que equilibra el gol de Gabbiadini en el primer minuto y acerca a los ligures, que, tras triunfar en el derbi, contaban con un nuevo triunfo para alejarse de los barrios marginales.