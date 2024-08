Semifinal de voleibol femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024: Italia – Türkiye 3-0

En el segundo set hay una batalla sin cuartel desde los primeros puntos y nadie escapa. Di Gennaro y Oro lo defienden todo, pero a pesar de la debilidad de Karakurt (dos ataques de 12 en la primera parte), tampoco tomamos la delantera porque Ejono no es tan destructivo como siempre. Luego Antropova se encargó de traernos el doble juego decisivo (21-18), con Fehr sacando y Camby bordando. Antropova tenía la posesión y con dos aces abrió el camino a la final: 25-19, Italia 2-0.

Índice crucial

—

El pavo de Santarelli, marido libre de Di Gennaro, no es adecuado. Vargas explota y mete dos triples cada uno (6-3, 12-9) obligándonos a perseguir nuevamente. El nerviosismo también aumenta por algunos errores arbitrales que llevan a parar el partido durante 10 minutos. El público, que nos encontramos habitualmente en el voleibol de París… – se convierte en un factor, también porque el gigante Karakurt entra definitivamente en el juego. Con un ataque demoledor y un as, Ejono nos tiene la mano: 20-20. El plazo turco no quita nuestro estancamiento y lo superamos con un bloque de Fahr, mientras el siguiente sale con un clavo. Pero Fehr está extasiado mientras levanta dos muros más brutales. Silla pinta la obra maestra: 25-22. ¡Cosas turcas!