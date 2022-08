Selección de fútbol de Italia! Triunfo del medallero general, El Dorado para nuestro deporte – OA Sport

Siempre Italia caput mundi, O tal vez sería mejor decir Cabot Europa Al final de los remanentes de eventos continentales que se prolongaron durante once días sin interrupción. El Magic Long Wave 2021 no se detuvo lejos de eso. Si es posible, Italia se ve más competitiva en diferentes contextos y puede esperar los Juegos de París 2024, que ahora están a solo dos años.

Recoge todas las carreras que tuvieron lugar entre Munich y Roma, Italia ganó el medallero general con 38 oros, 42 platas y 38 bronces, y es el único que superó el triple podio. (Hasta 118, Gran Bretaña se detuvo en 87, Alemania en 75): apoteosis histórica, un hito indeleble que será recordado en las próximas décadas. Nuestra nación, aparte de los números, fue objetivamente la mejor de todos los tiempos., no solo en términos de número de victorias, sino también de selectividad, heterogeneidad y competitividad en varios frentes. A nadie le gusta Italia, pero hoy no nos enteramos.

En Roma, ganamos la medalla de la Tabla General de disciplinas acuáticas, así como medallas individuales relacionadas con la natación en carril y en aguas abiertas; No obstante, también cabe destacar el segundo puesto tanto en el ranking individual de clavados como en el ranking técnico de natación.. Italia es el único país que ha ganado al menos una medalla en todas las disciplinas: natación, natación de fondo, natación artística, clavados y clavados desde grandes alturas. Incluso en Mónaco, no faltaron las satisfacciones: victoria en el medallero en gimnasia artística femenina europea, tercer puesto en ciclismo en pista (donde faltaron varios titulares, encabezados por Filippo Gana y Elisa Balsamo), séptimo puesto en los Juegos potestades. (con un total de 11 laureles, la segunda mejor victoria de la historia) y tercero en la clasificación general de la Eurocopa (que sólo tiene en cuenta los partidos disputados en Alemania). Lo que queráis leer, hemos visto un auténtico solo Tricolor.

Estamos viviendo una experiencia real. eldorado para deportes italianos: Es una de las épocas más prósperas de la gloriosa historia.. La natación en pista continúa en una ascensión que no parece tener límites: tras las victorias continentales, ciertamente no podemos olvidar las cinco medallas de oro conseguidas hace apenas un mes en los Campeonatos del Mundo. El atletismo renació el año pasado con 5 medallas de oro en Tokio y se confirmó con excelentes niveles tanto en los Campeonatos del Mundo de Eugene, donde Massimo Stano recuperó un oro perdido desde 2003, como en Europa: un sector en plena ebullición, donde el entusiasmo y la planificación decidida garantiza la uniformidad en el tiempo. Entonces, ¿cuántos países pueden estar orgullosos del número 1 del mundo con una altura de 100 metros? Marcel Jacobs Es un lujo que hay que disfrutar día tras día. La gimnasia artística sigue mejorando récord tras récord: los resultados de las competiciones por equipos, con las medallas de oro de los Pixies y de plata masculina, tienen un peso específico ilimitado y son el resultado de un arduo trabajo con un rendimiento incluso inimaginable. Muchos años atrás.

2021 será para siempre (junto con 2006) un año de gloria difícil de repetir para nuestro deporte nacional. Sin embargo, no es como si estuvieras bromeando en 2022…Ya antes del 11 de agosto se sucedían las medallas de oro europeas por grupos entre halterofilia, slalom, remo, boxeo, esgrima, taekwondo, tiro y vela (en este sentido, en las próximas semanas publicaremos una completa colección de medallas para todos los europeos asociados a los Juegos Olímpicos). deportes en 2022: es fácil imaginar quién estará delante de todos…) también Destacan las 10 medallas de oro conseguidas en los Campeonatos del Mundo de disciplinas olímpicas (5 en natación, 1 en aguas abiertas, 1 en pentatlón, 2 en esgrima y 1 en atletismo, aunque los 35 km que vieron a Massimo Stano imponerse como carrera única en el programa de París 2024 no están confirmados y podría llegar su reemplazo con una competición mixta). Los deportes de equipo no han carecido de su aportación Con victorias del equipo de voleibol femenino en la Liga de las Naciones y del equipo masculino de waterpolo en la Liga Mundial (además de una medalla de plata en la Copa del Mundo). Sin embargo, el año aún no ha terminado, y quién sabe, es posible que no se materialice algún otro hielo en las próximas semanas, que nuevamente estará lleno de fechas hasta fines del otoño. Porque el máximo responsable de la selección italiana, que ahora ostenta el trono de Europa, no quiere dejar de cosechar éxitos.

Mediador general para los europeos (Mónaco + Roma)

Foto: Andrea Diodato/Levphoto Sport