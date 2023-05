“El juicio lo dieron otros, y ciertamente fueron meses de emergencia puramente objetiva, de preparación para las reformas que saldrán a la luz en los próximos meses”.. Y así el Ministro de Deportes y Juventud, andreaAl margen de su discurso en relación con el evento d Hoja Matemática 2023. “No solo debemos pensar en la parte superior, sino que debemos ampliar la circunferencia de aquellos que pueden hacer ejercicio – continuando –. Pienso en todo nuestro apoyo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Milán-Cortina 2026, los Campeonatos del Mundo de Esgrima, la Ryder Cup y muchos eventos más: la agenda es intensa y también está el tema de la juventud”. Sobre la posibilidad de que el deporte entre en la constitución: “Es un pequeño paso, y creo que el primer objetivo se ha logrado, lo haremos a fines de julio si no hay obstáculos. Nos empuja a hacer mucho ya. Reconocer el deporte en todo su valor ayuda a entender el medida en que el legislador lo reconoce La ley supone un cambio de paradigma que no solo se logra al incluir el deporte en la constitución, sino al ponerlo al alcance de todos”..

Aboudi sobre la relación con Málaga y la justicia matemática

Sobre la relación con el número uno de Connie Giovanni Málaga se refiere a: “Es alguien a quien le cuesta no llevarse bien con los demás. No es solo un amigo, sino el presidente de una institución pública como el CONI. Más allá de las relaciones personales, lo importante es que trabajes por objetivos”. luego un pase justicia matematica: “La situación actual, no solo en el fútbol, ​​nos enfrenta al problema. No podemos impulsar ninguna reforma, pero debe corresponder a una mayor. Las noticias de los últimos meses nos confrontan con la necesidad de que se haga justicia de manera más transparente. y deporte creíble. El tiempo debe coincidir con la regularidad: si pienso en un torneo, no solo en fútbol, ​​lo que sucede repercute en toda la competencia. La necesidad de tiempo debe conciliarse con la regularidad del torneo, especialmente si el objetivo del árbitro no es el actual. torneo sino el anterior»..