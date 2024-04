«¡Sé que esto va a parecer una locura!»

Francesco Chiofalo Anunció que había reservado operación quirúrgica Alto riesgo: Cambiará el color natural de sus ojos.. Un proceso muy costoso con algunas incógnitas.

La operación a la que se quiere someter el rumano de 35 años se llama pigmentación corneal Con ojos oscuros, puedes elegir un color más claro, azul o verde. Chiofalo Compartió su decisión en Instagram y dijo que no cree en los «mitos urbanos» sobre este tipo de cirugía. (Lo cual según conocimientos básicos puede acarrear graves consecuencias como el glaucoma pigmentario, enfermedad grave que puede provocar ceguera) y que los ojos claros también representan un sueño que siempre ha tenido.

Esto es lo que dijo Francesco Chiofalo En Instagram.

“Sé que puede parecerles una locura, y algo de eso también me parece una locura. En unos días aquí en Roma, me operarán para cambiar el color de mis ojos. Ya pagué el depósito, reservé la fecha de la cirugía y. Sé que en unos días me inundarán las críticas”. Pero decidí decirlo porque es algo bastante obvio, así que… ¿cómo no decirlo? No veo cuál es la diferencia entre cambiar de ojo. El color y la cirugía plástica es algo con lo que siempre he soñado, sé que puede sonar estúpido, sé que me ahogarán las críticas. «Pero siempre soñé con tener ojos claros».