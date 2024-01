¿Se pueden ver desde la Tierra las banderas que dejaron los humanos en la Luna?

Una pregunta que siempre genera mucha controversia respecto a la presencia del ser humano en la luna, y hay una respuesta científica

Esta es una de las mejores imágenes que se pueden obtener desde la Tierra con instrumentos de aficionado, y muestra un valle en la Luna, llamado Valles Alpes (qué fantasía), atravesado por una delgada grieta que tiene sólo 300 metros de diámetro en su punto más estrecho. . metro. Sin embargo, el valle principal en su parte más ancha podría contener toda la Gran Carretera de Circunvalación. Si hubiera existido una ciudad como Roma, la habríamos visto bien en esta foto y habríamos podido ver algunos detalles macro interesantes, como la extensión verde de los Foros Imperiales e incluso la Plaza de San Pedro. Desafortunadamente, en nuestro satélite natural no tenemos ciudades, ni artefactos humanos… Esperemos un momento, esa frase no es exactamente cierta.

Valles Alpes en la Luna. crédito: Daniel Gaspari

Entre 1969 y 1972 aterrizaron 12 astronautas, trayendo consigo una buena cantidad de instrumentos y experimentos científicos, e incluso dejando atrás la parte inferior de la nave espacial con la que descendieron a la superficie. ¿A dónde fueron estos artefactos históricos? Como en la Luna no hay aire, agua ni movimientos tectónicos, todo lo que deja tras de sí permanece inalterado durante millones de años, a menos que sea borrado por el impacto de algún meteorito.

Sólo es cuestión de decidirse por las fotografías de la luna.

Podemos ver los lugares de alunizaje en la luna. Misiones Apolo? ¿Qué pasa con las docenas de sondas robóticas enviadas desde finales de los años cincuenta? En resumen, debería haber un buen vertedero para nuestros descubrimientos. Desafortunadamente, los telescopios de aficionados no son lo suficientemente potentes para mostrar objetos grandes como, por ejemplo, coches. Pero podemos utilizar los telescopios más grandes del mundo para lograr esta hazaña, como el Telescopio Espacial Hubble. No hay nada que hacer, e incluso con estos instrumentos gigantes no podemos ver rastros de antiguas misiones espaciales. Los cálculos disponibles indican que, para vislumbrar rastros de artefactos más grandes (la base del LEM, por ejemplo), se necesitaría un telescopio óptico de unos 100 metros de diámetro. Lamento decir que las herramientas más grandes que tenemos ahora tienen unos 10 metros de diámetro, diez veces más pequeñas que las necesarias.

Crédito: NASA

Cómo generar una teoría de la conspiración

¿Son nuestros telescopios realmente tan débiles? ¿O hay más? Si lo pensamos bien, ¿cómo era posible que en los años 60, en un mundo sin teléfonos móviles, sin Internet, sin pantallas LED, sin cámaras digitales, con ordenadores menos potentes que un reloj de pulsera moderno y tan grandes como habitaciones enteras, ¿Ha llegado a Luna y ha regresado sana y salva? Estamos hablando de una era geológica pasada en términos de nuestro bienestar, pero incluso hoy nadie puede impulsar a un ser humano más allá de los 400 kilómetros sobre la Estación Espacial Internacional. Si miramos las imágenes tomadas por los astronautas lunares también vemos que son mucho más claras que las tomadas con una cámara réflex digital profesional y las estrellas no aparecen en el negro cielo lunar. Por no hablar de cómo se comunican: en un mundo con teléfonos analógicos y sin móviles; ¿De repente la NASA tiene la tecnología disponible para comunicarse a 400.000 kilómetros de distancia?

Cuidado con las trampas fáciles

Planteé dudas, hice preguntas legítimas sin dar respuestas y así evité descaradamente exponer mi idea, destruyendo así las certezas de quienes leen estas líneas. Es la tecnología perfecta para charlatanes y hoy es más numerosa y próspera que nunca gracias a la ubicuidad de las redes sociales. El plan de ataque es siempre el mismo: hacer preguntas, a veces incompletas y sesgadas, para derribar certezas e insinuar dudas. Entonces la duda conduce a la confusión y al dolor, porque los seres humanos pueden soportar una mentira descarada durante miles de años, pero no pueden vivir un día sin engañarse a sí mismos y obtener una respuesta determinada a lo que les atenaza.

Zonas de aterrizaje humano Crédito: NASA

En este momento de extrema debilidad, casi desesperación, cualquier charlatán con un buen discurso y unos efectos especiales especialmente diseñados puede hacer que el desafortunado en cuestión crea todo, absolutamente todo lo que quiera. En algunas preguntas habéis creado una duda que no se basa en nada, si no en el desconocimiento de cómo era la situación en los años 1960 y 1970. Esto fue suficiente para eclipsar el logro más sorprendente y peligroso que la humanidad haya logrado jamás. Ya hemos estado en la luna, sin duda, sin duda. Incluso si no entendemos o no sabemos algo, eso no significa que no haya sucedido. No entendemos cómo funciona un ordenador o un teléfono pero no dudamos de su existencia. Admitamos que no sabemos y confiemos en quienes saben.

No hay lugar para conspiraciones

Crédito: NASA

La respuesta a las preguntas que sugerí se puede encontrar buscando en Internet y eligiendo sólo sitios confiables. Sólo una explicación rápida, aquí hay una: las computadoras para ir a la luna no requieren ninguna potencia informática significativa. Los que había a finales de los años sesenta eran buenos, aunque en más de una ocasión en momentos difíciles mostraron límites por sobrecarga. Las imágenes son más detalladas que las imágenes digitales actuales porque se utilizaron películas de micropelículas profesionales de gran formato: la mejor tecnología analógica de la época. La resolución de estas imágenes es mejor que la de las cámaras SLR digitales de mayor rendimiento, que tienen 50 millones de píxeles o más. Las comunicaciones por radio llevaban varios años en pleno funcionamiento y el funcionamiento de los misiles no había cambiado ni un ápice respecto a los temibles misiles alemanes V2 construidos por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Si nunca volvemos a la Luna será porque no hubo voluntad política para gastar decenas de miles de millones de dólares para continuar un proyecto que ya había sido completado y que era demasiado arriesgado en su momento. Y por último, la respuesta a la pregunta más común de todas: Las estrellas no se pueden ver en las imágenes porque fueron tomadas durante el día, cuando la superficie de la luna es millones de veces más brillante. Ni siquiera podían verse a simple vista porque eran muy débiles en comparación con la luz proveniente de la Tierra. Luego hay una cuestión más «filosófica»: ya estábamos en los años 60 pero la humanidad no era estúpida y no estábamos en tiempos prehistóricos.

¡A veces la explicación más sencilla también es la correcta!

Artículo escrito por Daniel Gaspari, Puedes encontrar todos sus artículos aquí.