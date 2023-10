¿Se puede vender una casa con una hipoteca existente?

La mayoría de las personas que compran una casa la utilizan. abonadoTeniendo así que devolver el importe financiado por la entidad de crédito durante toda la duración de las cuotas. Dado que pagar una hipoteca lleva muchos años, y a menudo incluso décadas, no es fácil saber qué hacer si surge la necesidad mientras tanto. vender la casa.

Las razones son muy diferentes. A veces se necesita una casa más grande debido a una familia en expansión o al deseo de incluir un estudio o un área de trabajo dedicada. No es raro que las personas quieran vender una casa sin comprar otra, tal vez porque quieren invertir el dinero de otra manera o porque planean mudarse al extranjero. El motivo no es importante en cuanto al procedimiento, que sólo se diferencia en dos elementos:Comprar una casa nueva Si es posible o no Pago de hipoteca.

Vender una casa con una hipoteca existente

Puedes vender tu casa con una hipoteca existente

Muchos se preguntan si esto es posible. Vender la casa y la hipoteca sigue pendiente. La respuesta es sí. De hecho, la ley no prohíbe vender la casa mientras se paga el préstamo y mucho menos prohíbe a la entidad de crédito hacerlo.

El banco no podrá impedir que el cliente venda el inmueble por el que paga la hipoteca (salvo caso concreto), siempre que esté garantizado el pago de la deuda. En otras palabras, puedes vender tu casa con la hipoteca vigente siempre y cuando se realicen y mantengan los pagos. una garantía Para el instituto.

Esto representa una garantíaPréstamo hipotecario Esto protege al banco de posibles incumplimientos. En teoría, vender una casa con una hipoteca es perfectamente legítimo, pero es claramente una opción arriesgada. De hecho, no hay muchos compradores dispuestos a hacer esto, porque estarían asumiendo el riesgo. Ser privado de propiedad En caso de impago por parte del vendedor. Para solucionar este problema existen diferentes soluciones, incluidas alternativas a la amortización de la hipoteca y, por tanto, más sencillas.

Para liberar la casa a vender de la hipoteca debido al préstamo actual, es posible implementar un Mover la hipoteca Sobre la nueva propiedad que se comprará. Es necesario que el valor de este último sea al menos igual a la parte restante de la deuda con el banco.

Obviamente, quienes poseen otras propiedades pueden solicitar la reposición de la garantía en una de estas propiedades también. De este modo, los compradores están protegidos de los riesgos, pero todo depende de la respuesta del banco, que puede rechazar el cambio si lo considera insuficiente.

Amortización anticipada de la hipoteca

Después de intercambiar el depósito en garantía, la forma más sencilla es vender la casa (sin hipoteca).Pago de hipotecaO el saldo restante de la deuda con la entidad de crédito. a’El pago anticipado es la solución más rápida para vender una vivienda, pero muchas veces es imposible de implementar debido a la falta de liquidez.

Pero, en realidad, es posible liquidar una hipoteca sin incurrir en el gasto total. Esto es posible cuando la cantidad se obtiene como Progresando o un depósito del comprador (por ejemplo en el contexto de un acuerdo) suficiente para saldar la deuda; de lo contrario, también es posible estipular un acuerdo con el comprador para pagar la cantidad acordada Directamente al banco. El camino intermedio es el saldo pagado por el vendedor. Contextualidad del verboSujeto a acuerdo con el comprador.

De esta manera vendes la casa y tal vez consigas… diferencia Del coste, el comprador no corre ningún riesgo, ya que realiza el pago personalmente. Sin embargo, es posible que el comprador no pueda o no considere apropiado pagar de esta manera (ya que deberá pagar el importe total por adelantado). La única solución).

Vende tu casa sin pagar la hipoteca

Si el propietario o comprador no puede pagar el préstamo, existe otra posibilidad:Asunción de hipoteca. De hecho, el comprador puede asumir la hipoteca existente y pagar los pagos restantes, incluidos los intereses.

De esta manera la venta se facilita por el hecho de que el comprador es directamente responsable de la deuda y de la responsabilidad de cumplimiento. Por otro lado, el vendedor deberá recibir el importe restante según el precio de venta acordado.

Esto es posible cuando el comprador está dispuesto a aceptar todos los términos del contrato original y el banco acepta el supuesto, después de evaluar el contrato. Riesgo de quiebra. Obviamente, cuanto más fácil sea obtener la aprobación del prestamista, menor será el valor del préstamo. Deudas restantes Dejado por el dueño anterior.

Venta de vivienda con hipoteca y bonificación de primera vivienda

Como se mencionó anteriormente, el banco tiene la última palabra en la sustitución de la garantía y en la asunción de la hipoteca, y las condiciones para el reembolso anticipado también están estipuladas en el contrato. Sin embargo, la entidad de crédito no puede rechazar previamente la venta de la casa con la hipoteca existente, a menos que la propiedad se compre con ella. Bono primera casa Y menos que antes 5 años.

Sólo aquellos que puedan vender la propiedad adquirida antes de que hayan transcurrido 5 años. Durante el primer año Recibió o compró un Otra propiedad De similares características, para uso como primera vivienda. Sin embargo, de esta forma usted pierde el derecho a los beneficios proporcionados.

Hipoteca puente para mudanza

Otra forma de vender una propiedad es mediante subvenciones. Préstamos en bloque, también conocida como hipoteca para “mudarse de casa”. Este es exactamente el préstamo destinado acomprar otra casaÚtil cuando los horarios de negociación no coinciden y el cliente no dispone de la liquidez necesaria para realizar la compra.

Por tanto, un préstamo puente puede resultar muy útil, pero sigue estando sujeto a la aceptación por parte de la entidad de crédito (lo que todavía no es común en Italia) y, a menudo, está sujeto a condiciones. Tasas de interés Alta, por su corta duración. Un préstamo puente puede ser conveniente porque le permite comprar la propiedad sin perder ninguna oportunidad, al tiempo que le brinda al banco la posibilidad de reemplazar la garantía o tener más tiempo para continuar con el proceso del préstamo. venta.

Vender una vivienda con hipoteca conjunta

Todas las normas relativas a la venta de la casa con la hipoteca existente y en general con cualquier otro tipo de operación sobre la propiedad también se aplican cuando La hipoteca se celebra de forma conjunta, siempre que exista Consentimiento de todos los propietarios..