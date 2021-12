¿Se puede hacer la tercera dosis hace 5 meses? ¿Quién tiene covid debería hacerlo? El especialista en enfermedades infecciosas Roberto Cauda responde

Omicron variante – el tercera dosis es necesario, Suero Nos mostró que es fundamental reducir las admisiones hospitalarias y las muertes relacionadas con infecciones por enfermedad del coronavirus-19, explique Roberto Tell, director de la Unidad de Operaciones Complejas de Enfermedades Infecciosas del Policlínico Agostino Gemelli. Le hicimos las preguntas más frecuentes (Instrucciones) sobre la nueva variante de Omicron y la tercera dosis de la vacuna.

En un escenario donde prevalece la variante Omicron, ¿qué importancia tiene tomar la tercera dosis?

En cuanto a otras vacunas, llamémoslas vacunas de refuerzo porque funcionan para fortalecer y reforzar la respuesta protectora. En el caso de Covid-19, hemos observado una disminución gradual de la inmunidad a las infecciones aunque sea menor frente a enfermedades graves. Los datos recopilados en Israel que vacunaron a su población muy rápidamente nos dicen que con este tercer impulso, la inmunidad regresa a gran velocidad.

¿La mejor vacuna, Moderna o Pfizer?

Es una pregunta que me hacen mucho. Los datos son completamente componibles. No hay absolutamente ningún problema en términos de efectividad o seguridad. La vacunación asimétrica también es segura: me refiero a las personas que recibieron AstraZeneca y Johnson durante la primera ronda de vacunación.

Pero, ¿responde la tercera dosis a la variante OMICRON?

Tenemos datos de Israel y Estados Unidos: la tercera dosis de la vacuna incluso si no se basa explícitamente en nuevas variantes (hoy tenemos vacunas hechas a partir del virus de Wuhan: el arquetipo chino) proporciona una buena protección. Pero es necesario administrar la tercera dosis para estimular la respuesta. Incluso contra Omicron

¿Se puede administrar la tercera dosis? ¿Podría hacerse hace cinco meses?

Sí, la EMA se produce por un período de tres meses. Gran Bretaña y Corea del Sur avanzaron a tres meses. No hay problemas de eficacia o seguridad.

¿Quién se ha recuperado de Covid después de haber completado el primer ciclo de vacunación, debe tomar la tercera dosis?

Si una persona se infecta, desarrolla una inmunidad natural, por lo que es como si hubiera tomado una tercera dosis. Esto significa que no es necesario hacerlo rápidamente, sino que debe transcurrir un período adecuado. Repito: no se debe hacer de inmediato, se debe hacer de forma remota si es necesario.

¿Cómo puede un virus mutar tanto y por qué?

Cuando los virus se reproducen, cometen errores, mutaciones en su genoma viral. Cuando incluye ciertos puntos en el genoma, puede obtener ventajas. La ventaja en cuestión es que el virus es más transmisible. Por ejemplo: la variante D614G comercializada en Italia, que luego fue reemplazada por Alfa, que a su vez fue reemplazada por Delta. La ventaja biológica es el mayor contagio de las variantes posteriores.

¿Omicron es más peligroso?

La ventaja que expresa cada variante es en términos de contagio. Nunca hasta ahora una variante ha infligido una terminología clínica más fuerte que la otra.

¿Cuánto tiempo tarda en funcionar la tercera dosis?

La respuesta es casi instantánea. Lo que no sabemos es cuánto durará: no sabemos si necesitaremos recordatorios periódicos.

¿Qué se debe tener en cuenta para comprender lo peligroso que puede ser Omicron?

Si Omicron también se va a propagar en Italia, analizará el número de infecciones, el número de hospitalizaciones y muertes. Será importante comprobar si gracias a las vacunas no habrá aumento de muertes o incluso de hospitalizaciones ante un gran número de infecciones. Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones porque no tenemos los elementos para hacerlo. Necesitamos estudiar lo que nos dicen nuestros colegas de Sudáfrica y Gran Bretaña: por ahora dicen que es menos peligroso, pero es un hecho que debe tomarse con cautela.

¿Cómo está la situación en Italia?

En Italia hay 6 millones y medio de personas que no están inmunizadas y luego tenemos dos millones y medio mayores de 50 que pueden tener formas graves. Un dato muy positivo es el lanzamiento de una vacuna infantil segura. En Estados Unidos, millones de niños han sido vacunados con vacunas de ARNm y también en China con el virus inactivado: los padres deben tener esto en cuenta. El éxito de esta campaña dependerá de cómo explique su importancia y la Estación Espacial Internacional ha hecho un trabajo increíble al consultar a pediatras y expertos y hacer que esta información esté disponible. Tengo una gran confianza en los organismos reguladores: Ema, Aifa y FDA. Si la vacuna tiene licencia, es segura.

¿Cuándo sabemos si se necesita una cuarta dosis?

Israel es líder en investigación científica con una gran cantidad de datos. Rápidamente vacunó a su población. Esto permitió verificar el «declive de la inmunidad», es decir, la inmunidad descendente. En ese momento descubrimos que era necesaria la tercera convocatoria. Tendremos que esperar los datos para una posible cuarta dosis.

¿Cuándo decimos que estamos fuera de eso?

Cuando el virus se vuelve endémico y, por lo tanto, ya no representa una amenaza. La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente el comienzo de la epidemia y emitirá una decisión sobre su final cuando no se registren más infecciones por Sars-Cov-2 en ningún lugar del mundo durante 40 días consecutivos. Ese sería el fin de la epidemia. Tenemos que mirar las cosas de manera global: vamos más allá de nuestras fronteras, y miramos esas áreas del mundo densamente pobladas como África donde hay poca gente inmunizada y por lo tanto hay un alto riesgo de variables.

Estoy esperando la tercera dosis, entonces, ¿qué debo evitar?

Debemos evitar lesiones. También recomiendo llevar una máscara al aire libre, evito los lugares concurridos y las reuniones y como vamos de fiesta evitaré muchas cenas.

¿Y las máscaras? ¿Cuáles usas?

Ffp2 proporciona más protección: utilícelo cuando se quede en casa durante mucho tiempo. En general, si todo el mundo usa la mascarilla quirúrgica, estamos protegidos. No olvidemos la higiene de manos y la distancia: más de un metro. Los estadounidenses recomiendan una distancia de «seis pies», aproximadamente 1,80 metros.

¿Cuáles son las áreas de investigación más interesantes en este momento?

El 9 de enero, los chinos nos pusieron a disposición la secuencia del virus: gracias a esa información conseguimos las vacunas. Pero este es un camino impulsado por décadas de investigación: la tecnología de la vacuna mRna se remonta a la década de 1990, lo que significa que las vacunas no son experimentales y no se desarrollaron «con prisa». Lo que obtuvimos fue gracias a la investigación científica. El virus Covid ha causado desastres, pero también ha enseñado muchas cosas sobre las posibles pandemias que siguen. ¿Ejemplo? Preservando el hábitat de los animales salvajes, ahora disminuido, para evitar el contacto con los humanos. Luego está el escenario específico relacionado con las vacunas: están las nuevas vacunas que Valneva ha desarrollado gracias a la tecnología superada y son las del virus Sars-Cov-2 inactivado (como la vacuna antigripal), y está Novavax que no lo es. una vacuna genética pero una vacuna de proteínas. Todos estos preparativos serán de especial utilidad para las siguientes convocatorias. Luego están las vacunas que aún se están probando: la inhalada (tipo aerosol nasal) o la vacuna oral. Estos también pueden activar una respuesta inmune en las vías respiratorias superiores además de la respuesta sistémica. Esto puede ser beneficioso para reducir no solo el riesgo de enfermedades graves sino también de infección.

Stefania Piras