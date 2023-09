Sé hacer otras cosas además de la televisión, si quiere mi lugar se lo doy.

Después de años de opinión, esta noche Bianca Berlinger apareció por primera vez en Mediaset. Se transmite por Rete 4 y ya está en marcha. siempre es cartabianca, su programa de noticias. «Algunas personas se sorprenderán de verme en este canal y yo también. Mediaset ha garantizado las mejores condiciones para que podamos continuar lo conseguido con Rai 3 en los últimos años«: Estas fueron las primeras palabras de la presentadora a su llegada al estudio, antes de dar la bienvenida, respecto a, Mauro Corona, montañero y escritor, su amigo histórico. Lo mismo, hace unos días, fue objeto de críticas por parte de Alessandro Cecchi Paonea lo que respondió rápidamente en vivo esta noche.

Mauro Corona apenas salió en vivo siempre es cartabianca decidí eliminar «Algunos guijarros, o más bien excrementos, del zapato.»: El alpinista y escritor respondió a las críticas que recibió hace unos días de Alessandro Cecchi Baoni. Estas son sus palabras:

margen. El pavo real, Sr. Sichi Pawnee, te aconsejó que sería mejor que te deshicieras de mí porque no me visto bien y no tengo ropa de diseñador. No quiero quitar piedras, sino heces de mis zapatos. Me gustaría advertir a Sekou Peacock que no sufro de depresión debido a que los programas no se ejecutan. Si quiere ocupar mi lugar, con mucho gusto se lo daré. Porque sé qué hacer además de la televisión.