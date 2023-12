Se estrellaron al adelantar: muere la influencer Chloe Scott

Tragedia navideña para la famosa influencer de belleza estadounidense, quien falleció en un desafortunado accidente automovilístico junto a su esposo. Intentaron adelantar mientras viajaban en su camioneta pero lamentablemente el espacio asignado para realizar la maniobra era demasiado reducido y no pudieron volver a la pista a tiempo. Un vehículo pesado circulaba en sentido contrario y no pudo esquivarlos, siendo la colisión inevitable. La influencer Chloe Scott lleva unos meses esperando a su bebé. Dirigió un salón de belleza en Lyndon, Utah, y su contenido web capturó rápidamente una audiencia en las redes sociales, y ahora su historia está conmoviendo al público estadounidense.

Había decidido sorprender a su familia en Navidad para anunciar su embarazo. Estaba embarazada de un niño y aprovechó las vacaciones para contárselo a todos sus seres queridos, pero lamentablemente ese viaje nunca llegó a su destino. Deje de soñar con dar y disfrute de una Navidad inolvidable en la autopista 93 cerca de Wickenburg, condado de Maricopa. Su marido, que viajaba con ella, no murió inmediatamente, pero permaneció gravemente lesionado Inmediatamente después de su llegada al hospital, fue sometido a una compleja operación para amputarle la pierna. El día del incidente, la niña había publicado un grupo de fotos románticas de ella y su marido en Instagram, con el mensaje: Tú y yo por siempre, Parker. «.

A pocas horas de la muerte del influencer, lamentablemente no pudo sobrevivir y falleció a causa de las graves consecuencias del shock. De hecho, el hombre sufrió gravísimas quemaduras en gran parte de su cuerpo a causa del incendio que envolvió el coche. « Parker se sometió a una tercera cirugía para limpiarlo. quemadurasademás de comenzar con injertos de piel para su pierna, y al final de la cirugía, los cirujanos informaron que las lesiones de Parker eran más extensas de lo que realmente pensábamos y que el pronóstico era muy sombrío. «, según fuentes cercanas a la familia.

El conductor del vehículo comercial pesado que chocó contra el coche de los niños no sufrió consecuencias graves por la colisión, pero aun así fue trasladado al hospital debido al shock que sufrió. Desafortunadamente no pudo evitarlo. Accidentes. La familia se enteró del embarazo de la niña de la manera más trágica y para ellos será una Navidad memorable pero no de la manera que la pareja esperaba.