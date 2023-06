Se acerca una nueva ola de autos interesantes de 8 a 20 mil euros, realmente para todas las necesidades.

Por un lado, estamos asistiendo a un surgimiento Autos chinos entre crossovers y autos pequeños. Por otro lado, los fabricantes de automóviles de renombre mundial se preparan para revisar sus estrategias de ventas para adaptarse a la competencia, ofreciendo automóviles eléctricos a un costo menor que el actual.

Históricamente, el precio de lista de los vehículos eléctricos ha sido una barrera para las ventas, pero gracias a los incentivos fiscales y Producir modelos accesiblesEl sector está experimentando un aumento en la producción. Este impulso hacia la adopción de estos automóviles ha sido impulsado por la creciente preocupación de los gobiernos europeos por la protección del medio ambiente y la calidad del aire. No debemos olvidar que a partir de 2035 estará prohibida en Europa la venta de vehículos de combustión interna. Veamos si:

Muchos autos nuevos de 8-20k en camino

Todo el confort de un coche chino

Volkswagen ha anunciado su estrategia para ampliar la gama de vehículos eléctricos, con un nuevo modelo totalmente eléctrico diseñado para los desplazamientos urbanos: el Volkswagen ID.1. Este vehículo se colocará como El nivel de entrada en la familia de identidad para la marca alemana y estará basado en la plataforma modular Meb, que integra la tecnología de baterías LFP (Litio-Hierro-Fosfato). La adopción de esta tecnología permitirá reducir los costos de producción y garantizar un precio competitivo en el mercado.

Introducción de VW ID.1 Es un gran desafío para el sector de los vehículos eléctricos, ya que actualmente las soluciones de bajo costo son limitadas. Si Volkswagen puede mantener un precio de lista de alrededor de 15,000 euros, incluidos los incentivos, eso podría generar un gran impulso para todo el segmento.

En 2024, Nissan planea lanzar un modelo Nissan Micra de sexta generación, marcando un punto de inflexión importante para la marca japonesa en el segmento europeo de automóviles pequeños. Este nuevo modelo cambiará de nombre para marcar el comienzo de una nueva era de tren motriz totalmente eléctrico, desarrollado en colaboración con la empresa matriz Renault.

El nuevo Micra se fabricará en Francia y la producción se trasladará de Flins a Douai, donde se fabricará junto con el Renault 5 E-Tech. Los teasers publicados por Nissan indican que el nuevo Micra tendrá una forma redondeada, recordando el diseño de la tercera generación, pero con un enfoque completamente revisado para darle un aspecto moderno y distintivo.

En cuanto al futuro fiat topolino, no será una copia exacta del Citroen Ami. Fiat pretende diferenciar sus coches pequeños de otros coches producidos por Stellantis, dándoles un carácter más exclusivo. Aún no se han dado detalles específicos con respecto a esta mayor exclusividad, pero se supone que podrían usarse materiales nuevos y de mayor calidad. No descarta la posibilidad de que sea el nuevo Fiat Topolino También disponible en algunas versiones exclusivas. En el pasado se especuló con la posibilidad de una versión descapotable, pero de momento no hay confirmaciones oficiales al respecto. Pero el precio de venta podría ser inferior a los 20.000 euros.

En busca de ejemplos concretos de coches eléctricos chinos low cost entre 8 y 20.000 euros, aquí ingenieria ingenieria, que pertenece a la clase A y fue construido como competidor del Wuling HongGuang Mini, el segundo automóvil eléctrico más vendido del mundo. El coche presenta un diseño con faros LED circulares en la parte delantera, espejos retrovisores en forma de orejas de panda y acabados en plástico negro tanto en la parte delantera como en la trasera.

Las dimensiones del automóvil son 306 cm de largo, 152 cm de ancho, 160 cm de alto y la distancia entre ejes es de 201 cm. El automóvil está equipado con un motor eléctrico de tracción delantera de 40 caballos de fuerza. Batería de fosfato de hierro y litioque permite una autonomía de unos 150 kilómetros.

el nuevo Zikr XCon 4.450 mm de largo, 1.836 mm de ancho, 1.572 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.750 mm, es un poco más largo y ancho que el Smart #1 pero con una altura más baja. Zeekr X comparte un archivo Tren motriz con Smart #1, que puede configurarse con un único motor eléctrico de 200 kW (272 CV) en el eje trasero o con dos motores eléctricos y tracción total con una potencia máxima de 315 kW (428 CV). El coche está equipado con una batería de 66 kWh, que permite una autonomía de 560 y 512 kilómetros, evaluados según el curso suavizante chino CLTC, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 y 3,7 segundos.

2023 Malecón E10X Representa un coche eléctrico diseñado para la conducción urbana, gracias a sus dimensiones compactas de 3,65 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,39 metros. El coche cuenta con una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas y cámara de 360 ​​grados, ofreciendo un buen nivel de equipamiento de serie. El Sehol E10X se presenta como un coche muy innovador y económico, con un precio de compra inferior a los 7.000 euros en Pekín.