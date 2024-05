Se acabaron las llamadas molestas con la función muy avanzada de tu smartphone: basta un gesto para disfrutar de un poco de relajación

¿Se comunican con usted con frecuencia y de buena gana? Puedes evitar que esta situación continúe con un simple gesto: es una excelente manera.

A lo largo de unos días, es posible que recibas varias llamadas.. Esto sucede cuando tienes un gran compromiso laboral. O algunas personas nos buscan para dar un agradable paseo diario. Las razones son todas diferentes y es importante tenerlas en cuenta. De hecho, podemos contar los momentos en los que se pondrán en contacto con nosotros. Esto ayudará a evitar dar una mala impresión en público o cuando estemos en una cita, por ejemplo.

Pero esta técnica no siempre suele funcionar. Existe el riesgo de recibir una llamada telefónica sorpresa.. Justo cuando menos lo esperamos en la práctica. Mucha gente intenta resolver esta situación hablando directamente con la persona que llama. Pero eso no significa que funcione porque haya una situación peor. Nos referimos a los muchos odiados call center, que nos llaman a cualquier hora del día.

¿Te llaman sin parar ni un momento? Gracias a esta característica esto nunca volverá a suceder

En este caso no hay nada que se pueda hacer. Si estas llamadas van acompañadas de llamadas no deseadas, el asunto se complica. Lamentablemente, no es fácil afrontar una situación así. Sin embargo, existe una función en el smartphone que puede ayudarnos. Lo único que tienes que hacer es activarlo para poder gestionar estos eventos en unos segundos. Continúe leyendo para descubrir de qué problema estamos hablando: no tendrá más problemas a partir de ahora.

Todo lo que tenemos que hacer es esto. Vayamos a la sección de Configuración para comenzar. Luego tendremos que dirigirnos a “Opciones avanzadas”, que encontraremos desplazándonos hacia abajo. Llegados a este punto podremos centrarnos en la categoría que más nos interese. Nos referimos en este caso a “movimientos y gestos”. Aquí tendremos la oportunidad de encontrar el sonido que nos ayudará en esta situación.

«Estamos hablando del trabajo».Silenciar sonido con gestosCuando recibimos una llamada de cualquier tipo, Podemos desactivarlo con un movimiento de la mano.. Por ejemplo, acercándolo a la pantalla del dispositivo, o colocándolo junto a la pantalla durante unos segundos. Puede ser una función indispensable cuando estás en un evento importante. Vale la pena intentarlo porque es más que útil. Sin embargo, te recordamos que esta función sólo está disponible por el momento para teléfonos móviles Samsung.