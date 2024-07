Scamaca, Fratesi y Giorginio están en la mira

Lo peor nunca tiene un final, y tampoco lo es la excitación. También hubo quienes predijeron este post. Eliminación de Italia de la Eurocopa Los jugadores se irán de vacaciones con el corazón alegre. Nada podría ser más cierto que eso, y exactamente una semana después de la eliminación contra Suiza, el mensaje parece más que claro: ¡a quién le importa! Las imágenes de los Azzurri se volvieron virales en Internet y enojaron a los fanáticos que desataron una tormenta en las redes sociales.

Fanáticos italianos frustrados: «Hemos perdido la pasión por el fútbol»

Está claro que la Eurocopa no parece ser una prioridad para los jugadores de la selección italiana, que estos días parecen más interesados ​​en pasar unas vacaciones en la playa con sus compañeros. Tras el fracaso en Alemania, los azzurri retomaron su vida social como si nada hubiera pasado: redes sociales, entretenimiento, Mujeres hermosas, tatuajes por todas partes, barcos, abdominales y noches interminables en la discoteca. Está bien que se relajen antes de regresar al resort para sudar, sin mencionar que lo revelan felizmente en las redes sociales, luciendo felices y sonriendo.

A los aficionados de los Azzurri no les gusta mucho: «Definitivamente nos ha hecho perder la pasión por el fútbol.Y de nuevo: «Oh mercenarios, sois sólo mercenarios, pero en la vida no sois ni seréis nada». Y la polémica no amaina: «Tenéis dinero, pero». Nada contará para ti en la historia del fútbolQue vergüenza por haber fracasado. Y finalmente: “Sois niños que vivís de las redes sociales y de los seguidores, Incluso los niños te odian

Italia: entretenimiento de verano, baile y fotografía de Scamacca a DiMarco

Scamacca se lo pasa bien en Ibiza con A Sombrero de paja y paja.«, al estilo del «urogallo». Fratesi se dedica a Buceo Con su hermana Chiara, completa con máscara y… Grandes sonrisas claramente resaltadas. Demarco está en la playa como un playboy, Jorginho muestra mujeres a su lado en cada foto, mientras los fanáticos italianos se distraen con las lágrimas de Pepe por Portugal y la falta de sentido de pertenencia de los jugadores de la selección nacional.

Los comentarios de los fans no amainan: «Después de ser ridiculizado en la escena internacional… «Habría sido normal y apropiado que usted se retirara de las redes sociales por algunas semanas» y repitió: «Ni siquiera nos han dado tiempo suficiente para metabolizar una derrota histórica y ya lo están celebrando en medio de un lujo desenfrenado y escenarios emocionantes y muy bien.» -Dinero en oferta. Y finalmente: “No es una cuestión de moralidad, sino de simple decencia: en determinados momentos sería mejor mantener un perfil bajo, pero no: Las redes sociales están llenas de fotografías de estrellas de Playboy”.

Scamacca y un selfie descarado en el barco para fans

Entre los más discutidos está Scamaka, autor de la pésima actuación en la selección, para tomar selfies de barcos y vídeos de discotecas que se han vuelto populares en la web. Los fanáticos lo mataron: «Es una cuestión de dignidad, respeto y responsabilidad: tú eres la nada cósmica». aún: “Incluso los niños de primaria entenderán que este no es un comportamiento a seguir en las redes sociales.

Y finalmente: «Vea cómo Scamacca no pierde el tiempo presumiendo en las redes sociales Con selfies en el barco y más. Sus vídeos disco como Zamparo y Convict son un claro ejemplo de los fallos que sufre nuestra selección.