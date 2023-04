Sassuolo Turin 1-1, Juric: «Perdimos dos puntos, necesitamos más sarcasmo»

El empate en Reggio Emilia no trastorna los planes del Turín, que quedan en las postrimerías del tren rumbo a Europa. Ivan Juric se mantuvo fiel a la actuación, salvo el resultado, Toro cosechó menos de lo que sembró: «No estoy contento con el resultado, mi equipo merecía ganar, creamos mucho pero no fuimos pesimistas. En la primera parte hora teníamos que estar arriba 2 o 3 cero y en cambio nos quedamos atrás». «En este punto no es fácil reaccionar, pero lo hicimos, rebotamos bien contra un equipo con calidad. Lamentablemente queríamos ganar, una excelente actuación, de verdad muy mal por el resultado».