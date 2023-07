Sarri sobre Juventus, Gintoli, Allegri, Chiesa y Vilhovic: «Eso es lo que pienso»

Sobre el hecho de que los entrenadores deben ser juzgados de la misma manera y en ese torneo casi se ganan la indiferencia general, yo veré Está despejado: «Creo que el contexto también ha cambiado desde que gané el Scudetto. En ese momento era casi normal, la Juventus venía de un ciclo ganador y lo normal era ganar el campeonato. Floté en el título de la Liga de Campeones donde lo hicimos muy bien en general, Luego el Lyon también eliminó al City.. Y en la Juventus hoy, el nuevo estadio con los nuevos señores Giuntoli, El técnico biancoceleste añade: “La persona indicada para el momento en que hay que construir algo. Desgraciadamente creo que lo arreglará, osea lamentablemente para el resto de nosotros. No sé la velocidad de aproximación, pero estoy seguro de que resolverá el problema. situación Tiene coraje, no tiene problemas para tomar decisiones importantes gracias a los colaboradores con él «.

Sarri: «Keiza y Vilhovic son fuertes»

en este momento juventus Sarri no se va, pero no duda de los jugadores en particular: ¿Iglesia y Vilhovic? Me preocupan porque son fuertes y volverán a hacer temporadas a otro nivel, pueden cometer un error pero luego…». En cuanto al colega alegre: «Creo que a estos niveles, si un entrenador está fuera un año o dos, es hora de recargar energías. Allegri ha tenido que manejar una temporada de enormes dificultades, entre lesiones y problemas fuera del campo». Finalmente, antecedentes sobre el futuro personal, con un entrenador. Lacio quien revela que ha recibido importantes ofertas Los árabes: «Honestamente recibí algunas ofertas, Ahora estoy bien en la Lazio. No hace falta hablar de dinero. Si no me siento cómodo en la Lazio dentro de dos años, me lo pienso. Ahora estoy bien aquí. Coulibaly? Es difícil llegar a las preferencias de las personas. Toma 90 millones en 3 años y arregla sus futuras generaciones”.