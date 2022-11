Sarri Juventus, ¿por qué no triunfó? fondo de pantalla en ronaldo y chiellini

Turín – Ranking a la mano con Lacio Está – en segundo lugar – el que rompe puntos y el que distribuye el buen juego, surge automáticamente la pregunta: pero ¿por qué juventus con brillo maurizio sarri ¿No estalló? ¿Por qué el técnico toscano llevó al arco a Sarribal después de un año, aunque con el Scudetto que acaba de ganar? Pero con los Biancocelesti, un grupo mucho más económico y en teoría menos «poderoso», los resultados han sido excelentes… Bueno, la cuestión es que la chispa entre Sarri y la Juventus ha saltado y cómo. Pero provocó un estallido de mucho equilibrio que condujo, por tanto, a toda una serie de disgustos, dificultades mutuas y desgracias que el Banco ya había dañado durante la presente temporada sólo por el longitudinal, y que luego, al final de la el año, hizo inevitable el camino de la despedida. Listo, no hubo dificultades. Incluso por causas de fuerza mayor, como una neumonía, que afectó a Sari a su regreso de la gira. Porcelana Se vio obligado a quedarse quieto un rato y luego dirigir el entrenamiento «desde la distancia». Sin embargo, en aquellos días comenzaron a aparecer los primeros indicios en el campo de la comunicación y la imagen: por ejemplo, un Singapurtras la clásica pregunta sobre la belleza de los lugares que le hicieron los organizadores, el técnico aclaró muy secamente que no sabía cómo era la ciudad, porque estaría todo el tiempo en un hotel… y en unas semanas , siempre por el placer de comercializar la Juve, hubo algo que decir sobre las coloridas camisetas del segundo: «Respetar la tradición es sagrado para mí.Luego las quejas sobre el calendario, las constantes polémicas en la rueda de prensa… En definitiva: cosas no exactamente al estilo Juventus.