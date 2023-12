Sarrazin enloquece a Francia, la caída de París y el Quinto Asunto

CHaga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

La retransmisión en directo del gigante desde Linz a las 10.00 y a las 13.15 horas

¿Qué pasó con Dominic París?

12.13 La carrera se detuvo después de que Schwartz se cayera, lo que seguramente le causó algo de dolor.

12.11 Odermatt vuelve así a lo más alto de la clasificación general.

12.11 Diapositivas negras! Acaba en la red y no debería ser grave. En la segunda lectura estaba sólo 13 centavos por detrás.

12.10 El estadounidense Ryan Cochran Siegel ocupa el puesto 11 con un tiempo de 3,38. Ahora atención al austriaco Marco Schwarz, líder de la clasificación general.

12.09 El 29 de diciembre de 2015, Francia ganó su último Mundial con Adrien Theo en Santa Caterina.

12.07 El francés Sarrazin manda con 0,09 sobre Odermatt y 1,23 sobre Alexandre. El cuarto es Kreischmeier con 2,07, el quinto es Kass con 2,15 y el octavo es Cheddar con 2,67. París está último con 6,72, pero el azul ha bajado: estaba 0,19 por delante en el segundo promedio, pero 0,45 por detrás en el tercero.

12.05 ¡Vamos! El noruego se levanta tras tomar una curva a la derecha. Pero lo que es muy extraño es que se retiró, como loco…

12:05 Kildee está 0,01 por detrás en el primer tramo, 0,09 por delante en el segundo tramo, luego comete un error inmediatamente después y, de hecho, en el tercer tramo está décimo por detrás.

12.04 Hemitsberger XI a las 3.42. Mattia Cassi sigue en quinta posición con un tiempo de 2,15. Es lamentable que al italiano todavía le falte el céntimo necesario para hacer el euro, pero no debería darse por vencido. Ahora llega el momento decisivo: está el noruego Alexander Aamodt Kjelde.

12.03 Se marcha el austriaco Daniel Hemmitzberger.

12.02 La sensación es que sólo Kildee puede intentar vencer a Sarrazin. Recordemos que el francés ha sido un gigante de nivel medio-bajo que ha recurrido a la velocidad durante las dos últimas temporadas, mostrando destellos de potencial campeón en varias ocasiones. Hoy explotó.

12.01 Para París el resultado de hoy no era realmente necesario: el descenso de Bormio fue decisivo para hacer realidad el sueño del Mundial de descenso. «Cero» puede ser fatal.

12.00 El alemán Romid Baumann resbala en la primera curva y se retira.

11.58 París cierra con honores a las 6.72. Puede que ganar fuera difícil, pero el podio parecía estar a nuestro alcance. Paris se inclinó hacia la derecha y patinó. Desafortunadamente. Afortunadamente no se hizo nada.

11.57 ¡¡¡Nooooooooooooooooooooo!!! ¡Paris se equivoca en Carsentina, cae y vuelve a empezar desde un callejón sin salida! asombroso.

11.56 En el primer nivel intermedio, París tiene el mismo tiempo que Sarrazin, en el segundo lidera por 0,19, pero en el tercero retrocede por 0,45.

11.56 Crawford séptimo a 2.36. Brechas realmente impresionantes. Es el turno de Dominique Parise con el dorsal número 12.

11.55 En este momento, Crawford compite por el tercer puesto. La brecha fue de 0,55 en la tercera encuesta y de 1,73 en la cuarta.

11.54 Crawford ya está dos décimas por detrás en el segundo promedio.

11.54 Atención ahora al canadiense James Crawford, segundo en Bormio en 2022.

11.53 Mattia Kaas es quinto a 2.15. Realmente perdió mucho en la última parte.

11.52 Hasta ahora nadie había esquiado como Sarrazin y Odermatt en Carsentina.

11,52 es demasiado para los blancos, que sufren 0,78 en la tercera parte.

11,51 Casse paga 0,02 en el primer estado de cuenta y 0,15 en el segundo estado de cuenta.

11.50 Krechmeier Anónimo Hoy. El austriaco ocupa la cuarta posición con un tiempo de 2,07. Sarrazin y Odermatt tuvieron carreras separadas y Alexander se mantuvo en tercer lugar con un tiempo de 1,23. Veamos ahora Mattia Cassi.

11.49 Kriechmeier no es un ganador y la diferencia en el tercio medio es de 0,71.

11,49, a 0,02 del austriaco en el primer grupo y a 0,37 del segundo. Es largo.

11.48 Continúa el duro momento de Cheddar, en quinta posición a 2.67. Realmente parece haber cambiado respecto a la temporada pasada. Ahora presten atención al austriaco Vincent Krechmeier, ganador del año pasado en Bormio.

11.47 Cheddar comete un error y la diferencia aumenta a 1,33 en el tercio medio: la carrera está amenazada.

11,46 Cheddar por detrás de 0,39 en la segunda lectura.

11.45 Hintermann cuarto con un tiempo de 2.21. Ahora el primer italiano, Florian Scheder: necesita un empujón después de un flojo comienzo de temporada.

11,44 La media trimestral suiza es alta con una puntuación de 1,68.

11.44 Hintermann está a 0,45 del segundo set.

11.43 Fue el turno del suizo Niels Hintermann.

¡11,42 detrás de Odermatt! 9 céntimos detrás de Sarrazin que se pone las manos en el casco y empieza a soñar…

11.41 Los suizos pierden algo, pero en la tercera lectura les queda 0,06. ¡Al cuarto sólo le quedaba un centavo!

11.41 ¡Adermat está por delante por 0,02 en la primera lectura y 0,24 en la segunda!

11.40 Alexander, que era uno de los corredores más populares, terminó segundo, 1.23 detrás de Sarrazin. Ahora presten atención al suizo Marco Odermatt.

11.40 Francia no gana el descenso desde 2015 con Theo. ¿Será hoy el gran día?

11.39 El canadiense Cameron Alexander toma medio segundo en la tercera lectura y 86 centésimas en la cuarta lectura.

11.38 Sarrazin se abre paso: el francés se adelanta por 2,91 sobre Sander. Leíste bien, aproximadamente 3 segundos. Es un podio, pero quizás algo más.

11.37 Sarrazin obtuvo inmediatamente una ventaja de 0,37 en el segundo promedio e incluso de 0,95 en el tercero. ojo…

11.36 Bennett III a las 2.07, perderá el dorsal rojo. Gran interés ahora por el francés Cyprien Sarrazin, uno de los outsiders más peligrosos y el que mejor tiempo ha realizado en la primera prueba.

11.35 Bennett es desastroso. 1,13 al final de la tercera encuesta: después de todo, el Stelvio di Bormio no es el Saslong de Val Gardena…

11,34 Bennett está por detrás 0,06 en el primer promedio y 0,30 en el segundo.

11.34 El francés ocupa la segunda posición con un tiempo de 0.17. Cuidado, la carrera llega inmediatamente al meollo de la cuestión: está el estadounidense Bryce Bennett, líder del Mundial.

11.33 Allegri está sólo una centésima por detrás en el tercio medio.

11.32 En algunos lugares parecía que Sander caminaba. Es evidente que podemos hacerlo mucho mejor. 1'53″64. Realmente hielo de mármol, será necesaria una preparación física excepcional. Es el turno del francés Nils Allegri.

11.30 ¡Empieza el descenso de Bormio! Sander va por buen camino.

11.28 La alemana Andressa Sander está lista en la puerta de salida.

27.11 Nos espera una carrera loca. La pista está tan bien preparada que incluso aquellos con buenas visuales pueden ocupar las primeras posiciones. Esperemos el futuro de nuestro joven Giovanni Franzoni, que cumplirá 55 años.

El 24 de noviembre partieron los pioneros.

11.24 Hay una gran expectación por saber qué hará el austriaco Marco Schwarz, líder de la clasificación general del Mundial, que partirá con el puesto 17.

11.22 La nieve está muy helada, una losa de mármol. Desarrollarás grandes velocidades.

11.19 Innerhofer también está orgulloso de su victoria en Bormio en 2008 y su tercer puesto en 2010 (siempre hablamos de regresión): hace muchos años, pero a sus 39 años no se rinde.

11.18 El cielo está nublado en Bormio y la visibilidad de hoy podría ser crucial: si alguien pilla al payaso del sol iluminando el camino…

11.15 En los últimos 10 descensos disputados en Bormio, Italia ha subido al podio seis veces, siempre gracias a París. Cabe destacar el doblete imborrable de 2018, cuando Innerhofer quedó segundo detrás de su compañero de equipo.

11.11 Orden de regresión:

1. Bryce Bennett (Estados Unidos) 160

1- Alexander Kilde (Noruega) 160

3. Dominic París (Italia) 124

4- Marco Odermatt (Suiza) 96

5. Niels Allegri (Francia) 90

5- James Crawford (Canadá) 90

7- Mattia Cassi (Italia) 58

8. Cyprian Sarrazin (Francia) 50

9. Stefan Babinski (Austria) 40

10. Ryan Cochran Siegel (Estados Unidos) 38

11.10 Clasificación general de la Copa del Mundo:

1 negro Marco Ott 464

2 Odermatt Marco Sui 456

3 Zubsec Philip CRO 201

4 Manual de llenado AUT 180

4 Kjeld Alexander Aamodt Nour 180

4 Christopherson Henrik Noor 180

7 Bennett Precio EE.UU. 178

8 ensalada de col Kranjic zan 156

9 Crawford James Caan 145

10 Kreischmeier Vincent Ott 132

10 Pinturault Alexis FRA 132

12 París Dominique Etta 124

11.08 En 2022, París terminó décimo en el descenso, que ganó el austriaco Kriechmayer, por delante del canadiense James Crawford y el noruego Alexander Aamodt Kjeld. Sin embargo, sabemos que el equipo italiano afrontó una crisis técnica la temporada pasada.

11.06 El esquiador más exitoso del Stelvio di Bormio es Dominik Paris: en su palmarés figuran seis victorias en las pistas (2012, 2017, 2018, dos veces en 2019, 2021) y una en Super-G en 2018.

11.05 -4° ​​​​Temperatura a la salida.

11.04 Números de salida de los italianos: 8 Florian Scheider, 10 Mattia Kaas, 12 Dominique Paris, 21 Christoph Innerhofer, 41 Guglielmo Busca, 44 Pietro Zazzi, 48 Niccolò Moltini, 55 Giovanni Franzoni.

11.01 Delantales primarios:

1 200379 Sander Andreas 1989 Engranaje atómico

2 194858 Alegre Niles 1994 FRA Salomón

3 6530104 Bennett Price 1992 EE. UU. Fisher

4 194873 Sarazin Cyprian 1994 FRA Rossignol

5 104537 Alexander Cameron 1997 Can Rossignol

6 512269 Odermatt Marco 1997 Sui Stockley

7 512124 Hintermann-Niels 1995 Nivel atómico

8 6291625 Cheddar Florian 1995 ETA Atómico

9 53980 KRECHMEIER VICENTE 1991 AUT JEFE

10 990081 Altavoces Mattia 1990 Etta Rossignol

11 104531 Crawford James 1997 Cabeza de lata

12 291459 París Dominique 1989 Eta Nórdica

13 51215 BOWMAN ROMED 1986 ALEMANIA SALOMON

14 53975 Himitzberger Daniel 1991 Ott Fisher

15 422139 Kjeld Alexander Aamodt 1992 La luz de la atomicidad

16 6530319 Cochran Siegel Ryan 1992 Presidente de los Estados Unidos de América

17 54320 Schwarz Marco 1995 Atómico AUT

18 934643 Goldberg Jared 1991 EE. UU. Rossignol

19 512038 Rogentin Stefan 1994 Sui Fisher

20 54005 Stridinger Otmar 1991 Ott Salomon

21 293006 Innerhofer Christoph 1984 ETA Rossignol

22 512039 Rollin Gill 1994 Cabeza dulce

23 194167 MOSATON MAXENSE 1990 FRA ROSSINOL

24 192746 Theo Adrian 1984 Presidente de la FRA

25 512408 Dinero Alexis 2000 Sue Stoeckley

26 561310 Harbat Miha 1995 Atómico Lento

27 202059 Verstel Joseph 1988 El jefe de Alemania

28 54157 Dunkelmeier Daniel 1993 Atómico AUT

29 511896 Morrissier Justin 1992 Soi Cabeza

30 6190176 Billet Mathieu 1996 Jefe de FRA

31 194364 Pinturault Alexis 1991 FRA Jefe

32 202762 Gaucher Simon 1996 Jefe de Alemania

33 6531520 Morse Sam 1996 EE. UU. Fisher

34 54371 Babinski Stefan 1996 AUT Jefe

35 512228 Kohler Marco 1997 Sui Stoeckley

36 512471 de Almen Franju 2001 Sui Prime

37 194298 Gesindaner Belice 1991 FRA Atómica

38 350095 Pfiffner Marco 1994 Lee Salomón

39 180877 Leto Alien 2000 Pescador de aletas

40 104272 Seager Brody 1995 CAN atómico

41 6290845 Bosca Guglielmo 1993 Presidente del ITA

42 54538 Razer Stefan 1999 Atómico AUT

43 561255 Cater Martin 1992 Salomón lento

44 6291053 Zzi Pietro 1994 Etta Salomon

45 6532123 Nijmaier Kyle 1998 Estados Unidos Atómico

46 6190179 Alvand Niels 1996 Presidente de FRA

47 930024 Mabel Wiley 1990 Atómica Estados Unidos de América

48 6292783 Molteni Niccolò 1998 Presidente del ITA

49 512281 Lars oxidado 1998 Sue Stoeckley

50 512303 Boisset Arnault 1998 Soja Salomon

51 104468 leer Jeffrey 1997 Potencial atómico

52 151238 Zabystran Enero de 1998 República Checa Kestel

53 104708 Alexander Kyle 1999 Can Rossignol

54 6530453 Duprat Samuel 1993 Estados Unidos Atómico

55 6293831 Franzoni Giovanni 2001 Etta Rossignol

56 240148 Szulus Bernabé 1998 ISR Kestel

57 54445 Hasser Rafael 1997 Ott Fisher

58 6532084 Río Radamus 1998 EE. UU. Rossignol

11.00 Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos a la retransmisión en directo del próximo desembarco en el “Stelvio” de Bormio.

Buenos días y bienvenido Retransmisión en directo del descenso masculino previsto en Bormio (Italia), Válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2023-2024. Ellos estarán ocho el italianos entre 58 atletas en la salida representando a 13 países..

aItalia Estarán en la puerta de salida. Florian Cheddar con 8, Mattia Cass con 10, Dominique París con 12, Christoph Innerhofer con st William Busca Con 41, Pietro Zazzi Con 44, Niccolò Moltini Con el siglo 48 Giovanni Franzoni Con 55.

Dominique Paris, incluida en el primer grupo de mérito, Puedes recibir mucho El número del guijarro está entre el sexto y el decimoquinto.: El azul disparará con No 12. Dado que entre los números 1 y 5 el intervalo de salida es 2'10″ y 6 a 15 es 2'40″Italiano, Cortes netos adicionalesserá fusilado 11:57:20 a.m..

Descenso masculino programado en Bormio, Italia, Valido para Copa del Mundo de Esquí Alpino 2023-2024comenzará a las 11.30: OA Sport te traerá la transcripción en vivo del evento a partir de las 11.00 horas.

Foto de : La Presse

Lea todas las noticias de deportes en vivo en OA Sport…